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«Спасибо за счастье»: 45-летняя Мария Порошина впервые показала новорожденного сына

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Марии Порошиной

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Поклонники Марии Порошиной поздравляют ее с рождением пятого ребенка.

В минувшую пятницу, 11 января, 45-летняя Мария Порошина родила пятого ребенка. Наконец она показала фото с крохотным малышом.

«Я очень счастлива сообщить, что в пятый раз стала мамой!!! Это сын!!! Благодарю! Благодарю! Благодарю», — написала она.

«Спасибо за счастье», — поблагодарила она сотрудников перинатального центра за теплое отношение и заботу.

«Какая Вы красивая, Мария! Счастья Вам огромного и здоровья», «Счастливая мама. Красивая женщина», «Машенька поздравляем. Растите здоровеньким и и крепенькими на радость всем родным», «Мария поздравляю Вас с рождением нового человечка!!!Будьте счастливы и здоровы!!!», «Это чудо и счастье, какая Вы молодец», «Растите здоровыми и счастливыми», «Вот это мать герой настоящий и в жизни и в фильмах! Храни вас господь от всех бед и ненанстий и ангелочка вашим мира и добра», — поздравляют подписчики.

Новорожденный — первый мальчик в семье: помимо него у Марии растут 3-летняя Глафира, 8-летняя Аграфена, 13-летняя Серафима и 22-летняя Полина.

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Текст: Роза Ветрова

Фото: instagram

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