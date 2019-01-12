«Спасибо за счастье»: 45-летняя Мария Порошина впервые показала новорожденного сына

«Какая Вы красивая, Мария! Счастья Вам огромного и здоровья», «Счастливая мама. Красивая женщина», «Машенька поздравляем. Растите здоровеньким и и крепенькими на радость всем родным», «Мария поздравляю Вас с рождением нового человечка!!!Будьте счастливы и здоровы!!!», «Это чудо и счастье, какая Вы молодец», «Растите здоровыми и счастливыми», «Вот это мать герой настоящий и в жизни и в фильмах! Храни вас господь от всех бед и ненанстий и ангелочка вашим мира и добра», — поздравляют подписчики.

Новорожденный — первый мальчик в семье: помимо него у Марии растут 3-летняя Глафира, 8-летняя Аграфена, 13-летняя Серафима и 22-летняя Полина.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Роза Ветрова

Фото: instagram