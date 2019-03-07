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Снигирь, Ходченкова, Гагарина и другие преобразившиеся после похудения звезды

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Серый слайд, который
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Юлия Снигирь

Фото: Пресс-служба
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Мы не призываем вас худеть и стремиться соответствовать модельным стандартам. Одним идет худоба, а другие, напротив, выглядят лучше с аппетитными формами. Мы выбрали знаменитостей, которые после похудения преобразились и стали более привлекательными, утонченными, интересными внешне и сексуальными.

Юлия Снигирь

Фото: Globallookpress /Pravda Komsomolskaya, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Юлия Снигирь недавно опубликовала свою фотографию 2015-го года, на которой она выглядит полнее, чем сейчас. «Когда Юля была толстой и всем нравилась», — красноречиво подписала она архивный кадр. Действительно, за последние несколько лет актриса заметно похудела и стала настоящей роковой красоткой с хрупкой фиурой и осиной талией.

Светлана Ходченкова

Фото: Kinopoisk / Eastnews

Светлана Ходченкова завоевала любовь миллионов поклонников благодаря роли в фильме «Благословите женщину», в которой она демонстрировала пышные, женственные формы. Потом актриса похудела и сейчас может похвастаться модельной фигурой. Правда, некоторые поклонники считают ее слишком худой, а вот сама она собой полностью довольна.

Полина Гагарина

Фото: Starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Полина Гагарина давно превратилась из пышки в худышку, а в последнее время начала буквально таять на глазах. Некоторые поклонники певицы обеспокоены такой потерей веса и просят ее остановиться на достигнутом результате или даже немного поправиться. А нам Полина, похожая на фарфоровую статуэтку, очень даже нравится.

Кейт Миддлтон

Фото: Getty / Eastnews

Кейт Миддлтон до свадьбы с принцем Уильямом была полнее, чем сейчас. Кэтрин знала, что окажется в центре внимания мировой общественности, так что здорово поработала над собой, прежде чем породниться с королевской семьей. Она села на диету, начала регулярно тренироваться, бегать, сбросила несколько килограммов и... стала примером для подражания для миллионов женщин по всему миру.

Кети Топурия

Фото: Starface / Instagram

Солистка A'Studio Кети Топурия тоже поработала над своей внешностью — сделала ринопластику и сбросила несколько килограммов. Отметим, что, похудев, Кети стала выглядеть более утонченно и привлекательно.

Адель

Фото: Getty / Globallookpress / Hubert Boesl

Адель выступает за бодипозитив, призывает девушек любит себя такими, какие они есть, и заявляет, что не собирается соответствовать модельным стандартам. И все же певица решила немного похудеть. Правда, ей к лицу?

Земфира

Фото: Globallookpress / Nadezhda Lebedeva / Anton Belitsky

Земфира впечатляюще изменилась внешне, познакомившись с режиссером и актрисой Ренатой Литвиновой, ставшей ее лучшей подругой. Певица похудела, начала носить более женственную стильную одежду, делать макияж и в целом очень похорошела.

Леди Гага

Фото: Globallookpress / Daniel DeSlover / Birdie Thompson

Как и Адель, Леди Гага призывает своих поклонников не обращать внимание на критику окружающих, не стремиться к внешним идеалам и любить себя со всеми своими недостатками. Однако сама она все-таки захотела похудеть и правильно сделала — теперь певица выглядит гораздо симпатичнее.

Алла Пугачева

Фото: Globallookpress / Gennadii Usoev, Starface

Алла Борисовна не только сбросила 20 килограммов, но и как будто сбросила еще и 20 лет. Певица снова стала выходить в свет, появляться на телевидении и демонстрировать не только стройную фигуру, но и «новое» лицо.

Жасмин

Фото: Globallookpress / Anatoly Lomohov, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

В прошлом году Жасмин удивила поклонников «новым» лицом — певица опубликовала фото, на котором некоторые фолловеры в Instagram с трудом ее узнали. Жасмин похудела на 20 килограммов и, судя по всему, продолжает стремиться к совершенству.

Хлое Кардашьян

Фото: Globallookpress / Scott Kirkland / Wiese / face to face

Хлое Кардашьян после тяжелого развода с мужем-изменщиком взялась за себя, похудела с помощью регулярных тренировок, диеты и круто изменила имидж. В итоге внешне и внутренне Хлое стала практически другим человеком, превратившись из неуверенной в себе младшей сестры Ким Кардашьян в очень эффектную стройную девушку.

Ким Кардашьян

Фото: Globallookpress / Philippe Farjon / Christopher Smith / AdMedia

Ким Кардашьян приписывают многочисленные пластические операции. Так, СМИ писали об увеличении груди и ягодиц, ринопластике, филлерах, удалении комков Биша и ребер (!) ради тонкой талии. В любом случае, не обошлось без спортзала — в своем реалити-шоу Ким показала, как изнуряет себя в тренировками ради стройной фигуры.

Екатерина Варнава

Фото: Eastnews / Instagram

Главный секс-символ Comedy Woman Екатерина Варнава стала регулярно отвечать на вопросы о пластике, когда сильно похудела. Ярко выраженные скулы и более выразительные черты лица появились у артистки после того, как она сбросила 20 килограммов. «Сейчас обвиняют в том, что я сделала множество пластических операций. Но я ничего не делала. Посмотрите, как изменится ваше лицо, когда вы сбросите вес, и тогда все поймете», — заявила Варнава в интервью «Собеседнику».

Дженнифер Хадсон

Фото: Globallookpress / Armando Gallo, Getty

Дженнифер Хадсон похудела на 40 килограммов. Дело в том, что в 2007 году актриса стала лауреатом премии «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Девушки мечты» и оказалась в центре внимания мировой общественности. Ее обсуждали, оценивали со всех сторон... Дженнифер и сама оценила себя внешне — и ей не понравилось. В итоге она села на диету и теперь является поклонницей здорового образа жизни.

Анна Михалкова

Фото: Globallookpress / Ekaterina Tsvetkova, instagram

Похудевшую Анну Михалкову тоже перестали узнавать поклонники. Актриса распрощалась с лишними килограммами и стала выглядеть значительно моложе своего возраста. «Ну что, в Новый год с новыми планами. Обещаю стать лучше, обещаю не ругаться на детей, быть хорошей мамой, традиционно обещаю себе похудеть, обещаю не лениться, много танцевать и пить шампанское. Ну как-то так…» — написала Анна в Instagram и свое слово сдержала.

Эшли Грэм

Фото: Globallookpress / Chris Joseph / ImagePressAgency / face to face

Многочисленные поклонники 30-летней Эшли Грэм боготворят ее за откровенность. Пышнотелая модель не стесняется публиковать в соцсетях видеоролики и снимки без фотошопа, демонстрируя все свои «несовершенства». Целлюлит и складки звезда Instagram считает своей «изюминкой», пропагандируя бодипозитив и подавая пример, как нужно любить себя. Кадры, которые появились в блоге модели в прошлом году, разочаровали подписчиков. На них Эшли выглядит намного более стройной, чем обычно. И, надо отметить, ей это идет. «Я тренируюсь, чтобы быть здоровой, хорошо себя чувствовать, легко переносить джетлаг и ясно мыслить, чтобы быть гибкой, сильной и энергичной. Чтобы показать другим крупным девушкам, что мы можем так же заниматься спортом, как и худенькие», — пояснила Эшли.

Ксения Бородина

Фото: Globallookpress / Nadezhda Lebedeva, Instagram

Ведущая «Дом-2» Ксения Бородина похудела по требованию продюсером реалити «Дом-2», ведущей которого она является много лет. Сбросив несколько килограммов, Ксения заметно преобразилась и решила поделиться со всеми своими секретами стройности, написав книгу «Худеем вместе с Ксенией Бородиной».

Белла Хадид

Фото: Getty

Белла Хадид очень хотела стать успешной моделью и одним из «ангелов» Victoria's Secret, как ее старшая сестра Джиджи. Ради своей мечты Белла заметно похудела, превратилась из пухлой девочки в утонченную красотку с выраженными скулами и получила работу, о которой мечтала, пополнив ряды самых успешных моделей мира.

Текст: Роман Страстный

Фото: starface, instagram, getty, eastnews, globallookpress, пресс-служба, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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