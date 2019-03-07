Снигирь, Ходченкова, Гагарина и другие преобразившиеся после похудения звезды

Многочисленные поклонники 30-летней Эшли Грэм боготворят ее за откровенность. Пышнотелая модель не стесняется публиковать в соцсетях видеоролики и снимки без фотошопа, демонстрируя все свои «несовершенства». Целлюлит и складки звезда Instagram считает своей «изюминкой», пропагандируя бодипозитив и подавая пример, как нужно любить себя. Кадры, которые появились в блоге модели в прошлом году, разочаровали подписчиков. На них Эшли выглядит намного более стройной, чем обычно. И, надо отметить, ей это идет. «Я тренируюсь, чтобы быть здоровой, хорошо себя чувствовать, легко переносить джетлаг и ясно мыслить, чтобы быть гибкой, сильной и энергичной. Чтобы показать другим крупным девушкам, что мы можем так же заниматься спортом, как и худенькие», — пояснила Эшли.

Ксения Бородина