Сколько заплатили за «новые» лица Бекхэм, Джексон и другие звезды с самой дорогой пластикой

Но, несмотря на то, что «перчинка» всегда выглядела великолепно и дорого, она решилась на пластические операции: увеличила грудь, поколдовала над лицом. Много лет Виктория носила грудные импланты, делавшие ее бюст похожим на мячики, что выглядело комично на ее хрупкой фигуре, но после она все же сделала операцию по возвращению груди в первоначальный вид.

Не избежала Виктория и ринопластики. Хирурги сделали ее нос более изящным, максимально сохранив его форму.

О том, как с годами менялась внешность Бекхэм, читайте в статье на Passion.ru «Из простой "перчинки" в бьюти-икону: как изменилась с годами внешность Виктории Бекхэм».

Мег Райан

13 тыс. долларов

Звезда фильмов «Земля обетованная», «Когда Гарри встретил Салли» и многих других на протяжении долгих лет меняла внешность. Мег Райан перенесла и подтяжки лица и шеи, и блефаропластику, и десятки инъекций филлеров.