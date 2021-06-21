Кайли Дженнер призналась, почему в юности решилась на увеличение губ филлерами
«У меня были очень маленькие губы, но я не думала об этом до одного из своих первых поцелуев, тогда парень сказал мне: "О Боже, ты так хорошо целуешься, но у тебя такие тонкие губы, или что-то в этом роде"», — поделилась Дженнер с изданием Insider. Она признается, что комментарий парня снизил ее самооценку, и будущая звезда сначала пыталась увеличить губы с помощью косметики, а позже сделала первые инъекции филлеров.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
«Сначала у меня появилась навязчивая идея с макияжем, я перерисовывала свои губы — это заставляло меня чувствовать себя уверенно», — сказала Дженнер. После ее появления в 2015 году в реалити-шоу о ее «новых» губах стали спорить, что они намного больше, чем от использования лайнеров и помад. Но Кайли тогда раскрыла свой секрет, объяснив: «Это просто мой комплекс, от которого я хотела избавиться».
Фото: Globallook
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!