Кайли Дженнер призналась, почему в юности решилась на увеличение губ филлерами

«У меня были очень маленькие губы, но я не думала об этом до одного из своих первых поцелуев, тогда парень сказал мне: "О Боже, ты так хорошо целуешься, но у тебя такие тонкие губы, или что-то в этом роде"», — поделилась Дженнер с изданием Insider. Она признается, что комментарий парня снизил ее самооценку, и будущая звезда сначала пыталась увеличить губы с помощью косметики, а позже сделала первые инъекции филлеров.