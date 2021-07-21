75-летняя Долли Партон ради мужа повторила свою обложку журнала Playboy
Звезда Голливуда и автор более чем 600 песен Долли Партон оригинально поздравила супруга Карла Томаса Дина с днем рождения. В день его 79-летия актриса облачилась в наряд, схожий с тем, в каком она позировала для обложки журнала Playboy в 1978 году.
75-летняя артистка надела облегающее боди, подчеркнувшее ее объемный бюст, и ушки зайчика. Ради справедливости стоит отметить, что в свои зрелые годы в таком наряде она смотрелась не хуже, чем 43 года назад.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/dollyparton
Долли Партон сохранила свою привлекательность и до сих пор, по ее словам, волнует мужа.
«У Карла день рождения. Я захотела оригинально поздравить его. Он до сих пор считает меня горячей цыпочкой», — рассказала она в видео, опубликованном в Сети. Актриса добавила, что идея повторить знаменитую обложку с собой показалась ей удачной.
«С днем рождения, моя любовь», — добавила она.
Муж Долли Партон не имеет отношения к шоу-бизнесу, он не сопровождает жену на светских тусовках. В момент их знакомства в 1964 году он занимался дорожным бизнесом. Пара поженилась в 1966-м. Детей у них нет, но Долли и Карл вырастили многочисленных братьев и сестер артистки.
Долли Партон двадцать пять раз занимала первую строчку кантри-чартов журнала «Билборд». В 1992 году Уитни Хьюстон в фильме «Телохранитель» спела ее знаменитую песню I Will Always Love You. Партон заработала на авторских отчислениях более 6 млн долларов.
Фото и видео: Instagram, кадры видео, When The Cowboy Sings, Getty Images
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