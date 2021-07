75-летняя Долли Партон ради мужа повторила свою обложку журнала Playboy

Муж Долли Партон не имеет отношения к шоу-бизнесу, он не сопровождает жену на светских тусовках. В момент их знакомства в 1964 году он занимался дорожным бизнесом. Пара поженилась в 1966-м. Детей у них нет, но Долли и Карл вырастили многочисленных братьев и сестер артистки.

Долли Партон двадцать пять раз занимала первую строчку кантри-чартов журнала «Билборд». В 1992 году Уитни Хьюстон в фильме «Телохранитель» спела ее знаменитую песню I Will Always Love You. Партон заработала на авторских отчислениях более 6 млн долларов.