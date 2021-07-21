75-летняя Долли Партон ради мужа повторила свою обложку журнала Playboy

Звезда Голливуда и автор более чем 600 песен Долли Партон оригинально поздравила супруга Карла Томаса Дина с днем рождения. В день его 79-летия актриса облачилась в наряд, схожий с тем, в каком она позировала для обложки журнала Playboy в 1978 году.

75-летняя артистка надела облегающее боди, подчеркнувшее ее объемный бюст, и ушки зайчика. Ради справедливости стоит отметить, что в свои зрелые годы в таком наряде она смотрелась не хуже, чем 43 года назад.