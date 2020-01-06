Одинокие и прекрасные: Шейк, Пелагея, Климова и другие эффектные звезды, ставшие завидными невестами в 2019-ом

Памела Андерсон рассталась с молодым возлюбленным, футболистом Адилем Реми, из-за его измен. Они встречались последние два с половиной года, и Памела светилась счастьем. Но сказке пришел конец, и Андерсон сама раскрыла причину личной трагедии. «Это трудно принять. Последние два с половиной года вся моя жизнь была большой ложью. Меня обманули и заставили поверить в «большую любовь». Я опустошена. На днях я выяснила, что он жил двойной жизнью. Он называл монстрами других футболистов, кто имел любовниц параллельно с женами. Но сам поступил еще хуже. Как возможно контролировать два женских сердца, хотя я уверена, что их было и больше. Он монстр. Как я могла помогать стольким людям через фонд @ndvhofficial и не помогла сама себе? Нарциссы не меняются. Социопаты не меняются. Я хочу управлять своей жизнью, я всегда боролась за правду и справедливость. Это мой худший кошмар. Я не была ревнивой до тех пор, пока не встретила его. Я счастлива узнать правду, но это ранит, как ад», - написала Памела Андерсон в Instagram.

Оксана Воеводина