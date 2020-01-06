Одинокие и прекрасные: Шейк, Пелагея, Климова и другие эффектные звезды, ставшие завидными невестами в 2019-ом
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Ирина Шейк
Фото: Eastnews
Одна из самых соблазнительных женщин планеты Ирина Шейк рассталась в минувшем году с голливудским актером Брэдли Купером, от которого родила дочь Лею. Интересно, долго ли супермодель будет скучать в одиночестве?
Леди Гага
Фото: Getty
Леди Гагу прошлым летом накрыло небывалой волной популярности в России. Случилось это благодаря слухам, что именно из-за нее в начале июня голливудский актер Брэдли Купер расстался после четырех лет отношений с русской супермоделью Ириной Шейк, родившей ему дочь Лею. Якобы бурный роман завязался между Купером и Гагой во время съемок фильма «Звезда родилась», в котором они очень убедительно сыграли влюбленных. Впрочем, все это оказалось лишь слухами, а Гага рассталась с очередным бойфрендом.
Пелягея
Фото: Instagram
Певица Пелагея в конце года официально подтвердила, что рассталась с мужем Иваном Телегиным. Артистка сделала заявление на своей странице в Instagram, чтобы развеять все слухи и расставить все точки над i. «Да, мы все-таки решили расставаться. Все у всех случается, все мы делаем ошибки... О трех годах семейной жизни не жалею нисколько, но на этом наша история закончилась. Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для Таси. Несмотря на то что любой развод — малоприятный процесс, мы сохраняем лояльность и надеемся, что сможем решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено. Верю, что люди меня поймут, и не будут осуждать. Ну, и ...жизнь продолжается. Не перестаем болеть за русский хоккей! Всем — добра», — написали помощники певицы от ее имени на ее странице в Instagram.
Екатерина Климова
Фото: Starface
Минувшим летом брак Екатерины Климовой и Гелы Месхи официально прекратил свое существование. Это подтверждает запись, которая появилась на сайте Единого информационного пространства мировых судей и судов города Москвы. Заседание по гражданскому делу «о расторжении брака супругов имеющих детей» прошло 28 июня. Напомним, что 41-летняя актриса и ее 33-летний поженились 4 года назад, в июне 2015 года. У Екатерины и Гелы есть общая дочь Бэлла. Кроме малышки, у актрисы есть еще трое детей от предыдущих браков.
Моника Беллуччи
Фото: Eastnews
Мировой секс-символ Моника Беллуччи рассталась с красавцем-бойфрендом, художником, скульптором, дизайнером и владельцем галереи в Париже Николя Лефевром. «Мы с Николя, конечно, любим друг друга, и он многому меня научил. Конечно, он — человек, который обладает настоящим артистическим талантом и шармом, но теперь наши отношения пойдут по другому пути — это дружба на всю жизнь», — призналась Моника Беллуччи в интервью французской газете F.
Памела Андерсон
Фото: Global Look Press / Pool Olivier Huitel
Памела Андерсон рассталась с молодым возлюбленным, футболистом Адилем Реми, из-за его измен. Они встречались последние два с половиной года, и Памела светилась счастьем. Но сказке пришел конец, и Андерсон сама раскрыла причину личной трагедии. «Это трудно принять. Последние два с половиной года вся моя жизнь была большой ложью. Меня обманули и заставили поверить в «большую любовь». Я опустошена. На днях я выяснила, что он жил двойной жизнью. Он называл монстрами других футболистов, кто имел любовниц параллельно с женами. Но сам поступил еще хуже. Как возможно контролировать два женских сердца, хотя я уверена, что их было и больше. Он монстр. Как я могла помогать стольким людям через фонд @ndvhofficial и не помогла сама себе? Нарциссы не меняются. Социопаты не меняются. Я хочу управлять своей жизнью, я всегда боролась за правду и справедливость. Это мой худший кошмар. Я не была ревнивой до тех пор, пока не встретила его. Я счастлива узнать правду, но это ранит, как ад», - написала Памела Андерсон в Instagram.
Оксана Воеводина
Фото: Instagram
26-летняя «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина родила сына 50-летнему экс-королю Малайзии Мухаммаду V. Но отношения в молодой семье не сложились: когда модель была на четвертом месяце беременности, монарх расстался с ней, воспользовавшись мусульманским обычаем — трижды произнеся слово «талак» (развод). Как оказалось позже, по закону этот брак не был зарегистрирован, свадьба была просто праздником для родных и друзей русской невесты. Что случилось в паре на самом деле — неизвестно. В Сети есть несколько версий, которые модель не комментировала. Кто-то говорит, что мужчина приревновал к прошлому, которое его возлюбленная якобы скрывала, кто-то считает, что он не поверил, что это его сын. По другим слухам, Мухаммад изменял супруге с первых дней брака.
Софья Капкова
Фото: Starface
1 мая стало известно, что заведующий учебно-научной лабораторией «Центр исследований экономики культуры, городского развития и креативных индустрий» на экономическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Капков и его супруга Софья, директор Центра документального кино, развелись. В разговоре с журналистами портала Софья подтвердила появившуюся информацию, отметив, что «в разводе нет никакой драмы». Напомним, Сергей и Софья Капковы были вместе в течение восьми лет. В 2015 году пара узаконила отношения и рассказала об этом, опубликовав в Facebook совместное фото с подписью «Мы сделали это!». Для обоих супругов данный брак стал вторым. Первой женой Сергея Капкова была телеведущая Екатерина Гринчевская, подарившая ему сына Ивана и дочь Софью. В свою очередь, Софья Капкова была замужем за политиком Дмитрием Гудковым, от которого воспитывает двоих детей. В 2017 году у Сергея и Софьи Капковых родилась дочь Зои.
Ксения Раппопорт
Фото: Eastnews
Минувшим летом известная актриса Ксения Раппопорт развелась со вторым мужем, ресторатором Дмитрием Борисовым. Ради любимой Дмитрий Борисов переехал из столицы в Санкт-Петербург, оставив 30-летнюю жену – художницу Марусю Севостьянову и 10-летнюю дочь. До отношений с Борисовым Ксения Раппопорт жила в гражданском барке с актером Юрией Колокольниковым, который был моложе нее на 7 лет. У них родилась дочь София, но до загса они так и не дошли. Старшая дочь Ксении, которая пошла по ее стопам, актриса Аглая Тарасова родилась, когда ее мать была замужем за предпринимателем Виктором Тарасовым.
Майли Сайрус
Фото: Global Look Press / face to face
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт решили расстаться меньше чем через год после свадьбы. «Лиам и Майли решили расстаться. Постоянно развиваясь и меняясь, как пара и как отдельные личности, они пришли к выводу, что это наилучший выход из сложившейся ситуации. На данный момент они планируют полностью сосредоточиться на карьере. <...> Лиам и Майли продолжат заботиться о своих многочисленных питомцах», ― цитируют издания People и E!Online. Отметим, что Майли является одной из самых успешных певиц нашего времени.
Лолита Милявская
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Эффектная, талантливая, откровенная и любимая миллионами поклонников Лолита Милявская минувшим лето сообщила о разводе с пятым мужем. «Мы с Димой решили, что наступила пора расстаться. Мы очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время. Чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, это выход! У меня был замечательный «молодой» муж целых 9 лет). Я ему желаю всего самого лучшего совершенно искренне. Честно, переживала неделю), а потом плюнула))). Горжусь его смелостью, ведь мог бы остаться и терпеть меня всю жизнь. В обиду не дам моего бывшего тем, кто будет пытаться писать гадости!! Пожалуй, всё. Статус свободен), но это не значит, что я сейчас буду искать себе новое приключение. Поживу одна и буду наслаждаться семьей и работой))!...», - сообщила артистка в Instagram.
Кристина Хендрикс
Фото: Global Look Press / face to face
В прошлом году появилась информация о том , что после десяти лет брака звезда сериала «Безумцы» Кристина Хендрикс разводится со своим супругом Джеффри Арендом.
Кэти Холмс
Фото: Eastnews
Актриса, дизайнер, бывшая жена Тома Круза и просто позитивная девушка Кэти Холмс рассталась с актером Джейми Фоксом после шести лет отношений. Влюбленные не афишировал свои отношения и после расставания не стали давать официальные комментария.
Кайли Дженнер
Фото: Global Look Press / face to face
Одна из самых богатых женщин планеты, миллиардерша Кайли Дженнер в минувшем году рассталась с рэпером Трэвисом Скоттом. Возможно, это просто слухи. В любом случае, невеста Кайли точно завидная.
Джиджи Хадид
Фото: Getty
Одна из самых успешных моделей современности Джиджи Хадид уже не в первый раз рассталась с музыкантом Зейном Маликом. «Она очень старалась, чтобы все получилось. Но у Малика было много личных проблем, с которыми она не смогла ему помочь. Каждый раз, когда они сходились, Джиджи практически не общалась с друзьями, отдавая все время и внимание ему, и так больше не могло продолжаться», – рассказал инсайдер изданию US Weekly. Красивая, эффектная, внимательная, успешная, ответственная... Надо продолжать?
Кейт Бекинсейл
Фото: Global Look Press / Frederic Kern
Одна из самых сексуальных актрис Голливуда Кейт Бекинсейл в минувшем году рассталась с очередным молодым бойфрендом. В свои 46 Кейт выглядит на лет двадцать моложе, у нее есть 30-летняя дочь Лили, разведена, активно снимается в кино и не испытывает недостатка в мужском внимании.
Фото: Instagram, starfase, globallookpress. eastnews, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!