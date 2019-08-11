Это официально: Майли Сайрус и Лиам Хемсворт решили расстаться меньше чем через год после свадьбы

Сначала в Сети появились слухи о том, что пара уже несколько недель живет отдельно. Майли Сайрус перестала носить обручальное кольцо.

«Лиам и Майли решили расстаться. Постоянно развиваясь и меняясь, как пара и как отдельные личности, они пришли к выводу, что это наилучший выход из сложившейся ситуации. На данный момент они планируют полностью сосредоточиться на карьере. <...> Лиам и Майли продолжат заботиться о своих многочисленных питомцах», ― цитируют издания People и E!Online.