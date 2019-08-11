Это официально: Майли Сайрус и Лиам Хемсворт решили расстаться меньше чем через год после свадьбы

Еще в декабре 2018 года Майли Сайрус и Лиам Хемсворт делились нежными фотографиями со своей свадьбы.
В первый год свадьбы супругам пришлось пережить неприятное событие: сгорел их дом в Малибу (к счастью, их питомцы не пострадали). Теперь же, менее чем через год после свадьбы, представители пары констатировали: Майли и Лиам расстаются.
Сначала в Сети появились слухи о том, что пара уже несколько недель живет отдельно. Майли Сайрус перестала носить обручальное кольцо.
«Лиам и Майли решили расстаться. Постоянно развиваясь и меняясь, как пара и как отдельные личности, они пришли к выводу, что это наилучший выход из сложившейся ситуации. На данный момент они планируют полностью сосредоточиться на карьере. <...> Лиам и Майли продолжат заботиться о своих многочисленных питомцах», ― цитируют издания People и E!Online.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram, globallookpress
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!