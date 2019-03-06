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54-летняя Моника Беллуччи впервые вышла в свет с 36-летним красавцем-бойфрендом

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Серый слайд, который
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Моника Беллуччи и Николя Лефевр

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Итальянская кинодива перестала скрывать нового молодого возлюбленного.

На прошедшем накануне в Париже показе Chanel публику ждал настоящий сюрприз — Моника Беллуччи решила представить друзьям своего нового молодого возлюбленного Николя Лефевра. Разумеется, пару запечатлели множество папарацци, и они абсолютно не прятались от вспышек, выйдя рука об руку из отеля, где остановилась итальянка.

Обладатель внушительной темной бороды и длинных рыжеватых волос Николя уже достаточно известен во французской арт-среде — он является художником, скульптором, дизайнером и владельцем галереи в Париже. Впервые слухи о его романе с Моникой появились еще в прошлом году, но тогда актриса не спешила их подтверждать.

«Мое сердце занято. У моего мужчины совсем не такая работа, как у меня, но она тоже обязывает его много ездить по миру. Его образ жизни схож с моим и он отлично меня понимает. Я с ним очень счастлива», — рассказала тогда Беллуччи в интервью журналу Paris Match.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Panoramic, Stefan Batmitsch/colourpress.com / Global Look Press, East News

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