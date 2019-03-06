54-летняя Моника Беллуччи впервые вышла в свет с 36-летним красавцем-бойфрендом

На прошедшем накануне в Париже показе Chanel публику ждал настоящий сюрприз — Моника Беллуччи решила представить друзьям своего нового молодого возлюбленного Николя Лефевра. Разумеется, пару запечатлели множество папарацци, и они абсолютно не прятались от вспышек, выйдя рука об руку из отеля, где остановилась итальянка.

Обладатель внушительной темной бороды и длинных рыжеватых волос Николя уже достаточно известен во французской арт-среде — он является художником, скульптором, дизайнером и владельцем галереи в Париже. Впервые слухи о его романе с Моникой появились еще в прошлом году, но тогда актриса не спешила их подтверждать.