Сердцу не прикажешь: звезды, родившие детей от женатых мужчин

Недавно поклонников Марии Порошиной, которая сейчас беременна в пятый раз, очень удивила новость о ее разводе с актером Ильей Древновым после семнадцати лет брака. После того, как выяснилось, что актриса беременна не от супруга, появились новости о том, что ее новым возлюбленным стал коллега Ярослав Бойко. Из-за поднявшейся в СМИ шумихи Мария решила наконец прояснить ситуацию, написав большой пост в Instagram: «Такой неожиданный шквал пошловато-критических, скептических и иронических предположений относительно моей беременности побуждает меня обнародовать очевидную вещь, я жду сына от любимого человека! Мой партнер по антрепризе Ярослав Бойко к моему материнскому счастью, которое мы разделяем с отцом нашего будущего наследника на две страны, — он живет за пределами России, ни малейшего отношения не имеет. С семьей Бойко нас давно, со студенческих подмостков связывают теплые и дружеские отношения. И вопреки злопыхательствам нам еще предстоит с ним совместно работать, а нашим детям, замечу, жить и взирать на родителей».

Евгения Добровольская