Мария Порошина беременна от женатого актера Ярослава Бойко?

Не так давно как гром среди ясного неба прозвучала новость о разводе Марии Порошиной и Ильи Древнова. Причем актриса сейчас ожидает своего пятого ребенка, и неудивительно, что поклонники заподозрили измену Марии мужу. Тем временем в окружении звезды поговаривают, что отцом будущего малыша станет коллега Порошиной по сериалу «Всегда говори всегда» и спектаклю «Неоконченный роман» Ярослав Бойко.
«А что еще на гастролях делать? Приезжают они в очередной город, заселяются в отель (разумеется, в разные номера, чтобы не провоцировать слухи), гуляют, сидят в ресторанах, покупают подарки близким. Ну и на любовь время, конечно, находится», — цитирует анонимных инсайдеров портал Eg.ru.
Любопытно, что при этом Ярослав давно женат на хореографе Рамуне Ходоркайте, от которой у него есть 19-летний сын Максим и 15-летняя дочь Эмилия. В 2002 году у актера появился также внебрачный сын Ян от коллеги по фильму «Подозрение» Евгении Добровольской.
Фото и видео: Instagram