Мария Порошина беременна от женатого актера Ярослава Бойко?

«А что еще на гастролях делать? Приезжают они в очередной город, заселяются в отель (разумеется, в разные номера, чтобы не провоцировать слухи), гуляют, сидят в ресторанах, покупают подарки близким. Ну и на любовь время, конечно, находится», — цитирует анонимных инсайдеров портал Eg.ru.

Любопытно, что при этом Ярослав давно женат на хореографе Рамуне Ходоркайте, от которой у него есть 19-летний сын Максим и 15-летняя дочь Эмилия. В 2002 году у актера появился также внебрачный сын Ян от коллеги по фильму «Подозрение» Евгении Добровольской.

Фото и видео: Instagram