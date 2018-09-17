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Мария Порошина беременна от женатого актера Ярослава Бойко?

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Мария Порошина и Ярослав Бойко

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Говорят, что 44-летняя актриса Мария Порошина ждет своего пятого ребенка от давнего друга и коллеги, 48-летнего Ярослава Бойко.

Не так давно как гром среди ясного неба прозвучала новость о разводе Марии Порошиной и Ильи Древнова. Причем актриса сейчас ожидает своего пятого ребенка, и неудивительно, что поклонники заподозрили измену Марии мужу. Тем временем в окружении звезды поговаривают, что отцом будущего малыша станет коллега Порошиной по сериалу «Всегда говори всегда» и спектаклю «Неоконченный роман» Ярослав Бойко.

«А что еще на гастролях делать? Приезжают они в очередной город, заселяются в отель (разумеется, в разные номера, чтобы не провоцировать слухи), гуляют, сидят в ресторанах, покупают подарки близким. Ну и на любовь время, конечно, находится», — цитирует анонимных инсайдеров портал Eg.ru.

Любопытно, что при этом Ярослав давно женат на хореографе Рамуне Ходоркайте, от которой у него есть 19-летний сын Максим и 15-летняя дочь Эмилия. В 2002 году у актера появился также внебрачный сын Ян от коллеги по фильму «Подозрение» Евгении Добровольской.

Фото и видео: Instagram

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