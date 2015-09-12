Беременная пятым ребенком Мария Порошина развелась с Ильей Древновым после семнадцати лет брака

Звезда сериала «Челночницы» почти семнадцать лет прожила с актером Ильей Древновым. Развод состоялся на фоне сообщений о пятой беременности актрисы.

Порошина развелась этим летом. Многодетная мать сама подала заявление, через месяц судья вызвал обоих супругов на беседу, дал время подумать, но решение пары осталось неизменным. Запись в судебном участке Тушинского района Москвы гласит: расторжение брака состоялось по решению суда 27 июля этого года.