«Когда я понимаю, что все вообще идет не так, вот тогда я звоню Стасу»: Юлия Костюшкина рассказала о семейной жизни

Одна из самых красивых пар шоу-бизнеса живет вместе уже 15 лет. Несмотря на редкие ссоры и недопонимания, Стас и Юля Костюшкины стараются всячески поддерживать друг друга, совмещать легкую нежность с юмором, а рабочие отношения с домашним теплом и уютом.
В семье все в порядке: несмотря на то, что у Юли, по ее словам, взрывной характер, а Стас копит недовольства и долго тянет с выяснением отношений, они, хоть и такие разные, живут душа в душу. Супруги растят двух сыновей — 12-летнего Богдана и 3-летнего Мирона, которые успевают не только радовать своих родителей, но и заставлять их понервничать.
«Мирона сейчас колбасит конкретно: он строит нас, строит няню, пытается всех победить. Но у него ничего не получится, мы ему всячески даем это понять. На поведении Бони пубертатный период пока не очень сильно повлиял, но уже с его стороны зародыши, первые искры возмущений пошли», — рассказывает Юля letidor.
Несмотря на то, роль плохого полицейского обычного исполняет в семье Костюшкиных мать, а отец, как полагается, прикрывает своих детей и закрывает глаза на мелкие промахи, последней инстанцией для детей все равно становится их папа.
«Когда я понимаю, что все вообще идет не так, вот тогда я звоню Стасу. Боня достаточно спокойный человек, поэтому не было такого, чтобы я названивала мужу и его беспокоила. Но вот Мирон — сорвиголова. Ему всего три года, но пару раз я уже папе звонила… Младший сын уже переплюнул меня по характеру. Но я продолжаю не сдаваться, ему меня сломать не удастся!» — делится Костюшкина.
Несмотря на то, что Стас хоть и является главой дома, но даже на него находится своя власть — его мама. Например, когда он регулярно забывал дарить цветы своей любимой женщине, Юля решила решать вопрос кардинальным способом:
«Однажды я сказала ему: «Милый, не обалдел ли ты?» и позвонила его маме. Я воспользовалась правом вето, потому что за 15 лет никогда не беспокоила свекровь подобными вопросами. Но тут я просто не выдержала! А свекровь моя была в шоке, ведь она придерживается позиции, что женщина — это женщина, а мужчина — это мужчина, и именно в таком русле воспитывала сына. Поэтому муж получил от своей мамы по первое число».
Она отмечает, что говорить о третьем ребенке пока что рано, однако, если случится так, что она вновь забеременеет, то будет только один единственный правильный вариант развития событий — рожать.
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Текст: Эльмира Мустафаева
Фото: Instagram
Видео: Instagram