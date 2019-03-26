«Когда я понимаю, что все вообще идет не так, вот тогда я звоню Стасу»: Юлия Костюшкина рассказала о семейной жизни

Одна из самых красивых пар шоу-бизнеса живет вместе уже 15 лет. Несмотря на редкие ссоры и недопонимания, Стас и Юля Костюшкины стараются всячески поддерживать друг друга, совмещать легкую нежность с юмором, а рабочие отношения с домашним теплом и уютом.

В семье все в порядке: несмотря на то, что у Юли, по ее словам, взрывной характер, а Стас копит недовольства и долго тянет с выяснением отношений, они, хоть и такие разные, живут душа в душу. Супруги растят двух сыновей — 12-летнего Богдана и 3-летнего Мирона, которые успевают не только радовать своих родителей, но и заставлять их понервничать.

«Мирона сейчас колбасит конкретно: он строит нас, строит няню, пытается всех победить. Но у него ничего не получится, мы ему всячески даем это понять. На поведении Бони пубертатный период пока не очень сильно повлиял, но уже с его стороны зародыши, первые искры возмущений пошли», — рассказывает Юля letidor.