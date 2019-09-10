«Как подружки»: стильная и молодая свекровь Ксении Бородиной восхитила ее поклонников

«Ух ты какая красивая дама», «Какая стильная и молодая свекровь», «Молодо выглядит свекровь», «Шикарная у вас Ксюша свекровь», «Шикарны обе», «Красотки», «Какая она крутая», «Какая свекровь благородная и одета отпад ,высший уровень», «Ксюша, какая модная свекровь у вас», «Look у свекрови бомба», «Какие вы стильные штучки», «Чикули», «Как подружки со свекровью», «Вы даже похожи, если ей другой цвет волос», «Капец… надо же ты Ксюша похожа на свою свекровь ого надо же», «Как же круто когда со свекровью такие отношения. Просто мечта», «Свекровь очень красивая! Вам вообще с мамами очень повезло», — обсуждают подписчики.