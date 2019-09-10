passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Как подружки»: стильная и молодая свекровь Ксении Бородиной восхитила ее поклонников

Ксения Бородина показала фото со свекровью.

«А у нас со свекровью культурная программа) Идем на "Митина любовь" в Гоголь центр», — написала она.

«Ух ты какая красивая дама», «Какая стильная и молодая свекровь», «Молодо выглядит свекровь», «Шикарная у вас Ксюша свекровь», «Шикарны обе», «Красотки», «Какая она крутая», «Какая свекровь благородная и одета отпад ,высший уровень», «Ксюша, какая модная свекровь у вас», «Look у свекрови бомба», «Какие вы стильные штучки», «Чикули», «Как подружки со свекровью», «Вы даже похожи, если ей другой цвет волос», «Капец… надо же ты Ксюша похожа на свою свекровь ого надо же», «Как же круто когда со свекровью такие отношения. Просто мечта», «Свекровь очень красивая! Вам вообще с мамами очень повезло», — обсуждают подписчики.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!