«Почему она выглядит моложе вас?»: Мария Погребняк показала фото со свекровью-красавицей

«Простите с кем? Свекровью? Она выглядит ровесницей сына», «Свекровь то почему моложе вас выглядит?», «Никогда бы не подумала, что это Пашина мама. две подружки», «невероятная свекровь я просто застыла на на несколько секунд и подумала сначало что это шутка . Классная!!!», - похвалили Ларису (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранены, — прим. ред.).