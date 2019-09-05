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«Почему она выглядит моложе вас?»: Мария Погребняк показала фото со свекровью-красавицей

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Павел и Мария Погребняк

Фото: Instagram

Мама известного футболиста получила больше комплиментов, чем ее невестка.

Мария Погребняк побывала на открытии модного салона красоты. С собой на праздничный вечер она взяла маму мужа Ларису Погребняк.

Мария Погребняк со своей молодой свекровью

В Instagram блогер разместила общую со свекровью фотографию. «С моей невероятной свекровью», - написала Мария. Ее подписчики давно знают, как выглядит Лариса Погребняк, но не перестают каждый раз осыпать многодетную мать и четырежды бабушку комплиментами.

«Простите с кем? Свекровью? Она выглядит ровесницей сына», «Свекровь то почему моложе вас выглядит?», «Никогда бы не подумала, что это Пашина мама. две подружки», «невероятная свекровь я просто застыла на на несколько секунд и подумала сначало что это шутка . Классная!!!», - похвалили Ларису (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранены, — прим. ред.).

Фотографии Ларисы появляются на странице ее невестки. И каждый раз фолловеры восторгаются ее моложавостью и идеальной фигурой.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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