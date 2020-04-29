Под гипнозом, в бассейне и не только: самые необычные роды Миддлтон, Тархановой и других звездных мам
Фото: Globallookpress / Andrew Parsons
Кейт Миддлтон
Фото: Eastnews
Кейт Миддлтон в начале года впервые рассказала о родах под гипнозом. Cупруга принца Уильяма Кейт Миддлтон дала большое интервью, в котором призналась, что все три беременности были для нее тяжелым временем и настоящим испытанием для ее тела. И в то же время герцогиня Кембриджская отметила, что материнство стало для нее самым важным и главным наслаждением от жизни. «Меня все время тошнило. Я была не самой счастливой беременной женщиной. Это был вызов и для меня, и для близких. Уильям страдал от того, что не мог мне помочь», — разоткровенничалась герцогиня. Она добавила, что для облегчения своего состояния применяла методики с гипнозом, также она практиковала их во время родов, чтобы процесс был максимально позитивным. «И мне нравился процесс родов, потому что я знала, что уже все закончится», — вспоминает о своих тяжелых беременностях Кэтрин.
Регина Тодоренко
Фото: Getty
Регина Тодоренко и Влад Топалов впервые стали родителями в декабре 2018 года: у супругов родился сын Михаил. «Оргазмические роды, схватки без боли и мучений, родить легко - не слышали ???? Мне мало кто верит , когда я рассказываю о естественности и безболезненности этого Священного и самого важного процесса в жизни человека - РОЖДЕНИЕ! У каждого свой опыт, и он мог быть не самым приятным, а у кого-то из вас остались жуткие воспоминания о том, что должно, на самом деле, быть прекрасным! Возможно кто-то после такого адского испытания вообще больше не хочет рожать. Но, девочки, все может быть иначе! И сегодня я познакомлю вас с СУПЕРПРОФИ , со своей акушеркой @inna.mishukova , благодаря которой случилось чудо. Я расскажу о своих мягких родах, и как этот процесс влияет на наше настоящее. Инна объяснит, как научиться рожать ЛЕГКО (без эпидуральной анестезии, без вмешательств , без кесарево, даже если предыдущий опыт был таким), что получает ребёнок в здоровых и гармоничных родах, какой невероятный ресурс женщина обретает в этот момент!!!!!!
Я так кайфанула. Мало кто об этом знает. Я правда очень хорошо родила. Я плавала в воде, я мычала, у меня были повсюду свечи. Я была в паре клиник до этого, мне говорили, что приходят к ним беременные со своими благовониями, наверное, так расслабляются, хотя на самом деле роды – это капец. А я как раз из тех повернутых, которые любят благовония, мантры, чтобы "ом". Я прожила это все так, как это, наверное, должно быть. Я поняла, что к любому экзамену надо готовиться. Да, возможно, это будет нервно, зато ты будешь подготовлен. И я начала учиться рожать. У меня, правда, были очень хорошие акушерка и врач», — рассказала телеведущая.
Ассоль
Фото: Instagram
«Мне хотелось родить максимально естественно — в тишине, темноте, без посторонних и без мужа, точно не дома, но в какой-то очень приятной атмосфере. А при слове "роддом" таких ассоциаций не возникало, скорее страшное кресло, свет в лицо, куча персонала, пугали группами студентов, короче меня это вводило в панику, а не подталкивало к решению и выбору роддома. А вокруг только и твердили "ещё не определилась?", "пора бы уже", но я подсознательно чувствовала — всё впереди. Так и случилось: на съёмках приятельница рассказала об оргазмических (!) родах со своей акушеркой, с ванной, аромамаслами, шампанским и, главное, положительными впечатлениями от процесса! И так же родили её подруги и всё благодаря фантастической акушерке Елене Левильен, которая 20 лет занимается гуманным акушерством. "Она то мне и нужна".
Но ребетенок всё не хотел появляется, я даже радовалась, ведь мне так понравилось быть беременной. Мне было легко и комфортно. Но время шло, я была постоянно под наблюдением, т.к. была тенденция к перенашиванию. Было решено посмотреть цвет вод, это довольно неприятная процедура могла вызвать начало родовой деятельности, цвет хороший, родов нет. Поставили катетер не помогло, решили уже вскрывать пузырь и тут дело пошло. Начались схватки. Почти пять часов была в естественных родах, все как хотела — тишина, темнота, покой, кроме моих фей никого! Аромамасла, тёплый душ, удобная кроватка, пуховое одеяльце и даже бокал шампанского. Ну идеально же. Все показатели в норме, схватки есть, а раскрытия нет... схватки интенсивнее, уже становится нестерпимо больно, я прошу эпидуралку. Делают (тут привет единственному мужчине в команде Артуру, но он просил о нём много не рассказывать)). Улыбочка на лице, сразу пошли истории из жизни, сон... и опять нет раскрытия. Яна Владимировна @karabanyana принимает решение: мы сделали всё что смогли — нужно срочно делать кесарево и как же она оказалась права. Счёт шёл на минуты. И моментально среагировала вся команда Госпиталя MD GROUP @aist_i_kapusta я им очень благодарна за здоровье малышки!», — рассказала супруга реэпера ST Ассоль, недавно родившая дочь.
Елена Подкаминская
Фото: Starface
Летом 2017 года звезда сериала «Кухня» Елена Подкаминская родила вторую дочь. Приняв решение не ехать в родильный дом, будущая мама заранее позвала акушера и подготовила бассейн, в котором ей предстояло произвести младенца на свет. Муж, Денис Гущин, находился рядом и был готов поддержать любимую супругу. О процессе и «несчастном случае», который произошел в финале, она рассказала в эфире YouTube-шоу «Пятница с Региной». Процесс немного разочаровал роженицу: «Я не понимала, почему считают, что в воде легче. Короче в воде мне было не легче. И текстура какая-то такая, что мне хочется опереться на что-то твердое, а она какая-то жидкая. И я вдруг поняла, что а я не хочу даже может быть». Но отступать было некуда.
Роды прошли легко: «Было так хорошо в один момент, я привстала, а тут Ева — бздынь — и так хорошо пискнула, и все такое, и в то время я держала мужа, а он меня, и уже нельзя было нырять с ребенком». Но вдруг что-то пошло не так: «И я кусала, как я не прокусила мужа я не знаю, но я прокусила бассейн. Как я это сделала, я не знаю. Мы рожали дома, соседи опять же. Одним словом, это было очень романтично. Мне дали Еву, я села немножко с ребенком, а муж с тазиком выгребал, бегал», — вспоминает Елена. «Это было не скучно, мне понравилось», — резюмировала она.
Жизель Бундхен и Джессика Альба
Фото: Globallookpress / face to face
Супермодель Жизель Бундхен и голливудская звезда Джессика Альба заявили, что родить с удовольствием и без боли им помогли дыхание йогов и медитация. «Я рожала дома, в ванной. Я отказалась от роддома, потому что не хотела, чтобы меня накачали обезболивающим. Мне всегда хотелось целиком прочувствовать этот фантастический момент. Я много готовилась к родам. Занималась йогой, медитацией. И потому они прошли очень спокойно, мне вообще не было больно. Я следила за дыханием и старалась расслабиться, насколько это было возможно. Весь период родов мое сознание было сфокусировано на одной мысли: скоро мой малыш появится на этот свет. Это бодрило меня и умиротворяло. Ведь это счастье!», — рассказала Бундхен.
«Во время родов я вообще не кричала. Я как будто ушла в транс, сосредоточившись на своем дыхании. Это был удивительный момент», — уверяет Альба. Супруг актрисы Кэш Уоррен был поражен силой воли и поведением жены: «Во время родов она даже не пикнула! Я был потрясен!».
Глафира Тарханова
Фото: Globallookpress / Anatoly Lomohov
Глафира Тарханова — многодетная мама. Вместе с супругом они воспитывают четырех сыновей, трое из которых появились на свет дома. «Вторые, третьи, четвертые роды были дома, я рожала с акушеркой моей мамы. Это было волшебство. Первые роды были самыми экстремальными и долгими, муж был со мной. На домашних родах второго сына его не было, он пришел позже», — рассказала она в эфире передачи Бориса Корчевникова, отметив, что на ее взгляд рожать в привычном пространстве проще.
«Я никого не агитирую за домашние роды. Но появление человека на свет — таинство, и женщине в этот важный момент лучше быть в гармоничной обстановке, при приглушенном свете, тихой музыке. А когда находишься в помещении с кафельной белой плиткой, под ярким светом, какая уж тут гармония. У многих по приезде в роддом от стресса прекращается родовая деятельность, роды начинают искусственно стимулировать», — объяснила свой выбор актриса в интервью «Экспресс-газете».
Саша Зверева
Фото: Instagram
«Мне очень повезло, что ни разу в жизни не пришлось ехать в госпиталь, я смогла сама родить трех здоровых малышей, не уезжая из дома. Как же мне хорошо и спокойно было дома. Я закрывалась в ванной, в спальне, уединялась, занималась своими секретными приготовлениями, и никто не мог тревожить меня. Я была в космосе... Мы с Левушкой (третий ребенок певицы) плыли по волнам схваток друг другу навстречу. Мы были единым целым, чувствовали друг друга каждую секунду. Мне очень было тревожно: как он там... И я знала, что он в процессе. Как и я», — рассказала в Instagram многодетная мама Саша Зверева.
Певица заявила, что во время родов пользовалась техникой гипноза Hypnobabies. Авторы методики уверяют, что, овладев этим умением, женщина сможет контролировать разум и тело, при этом оставаясь в расслабленном состоянии и не испытывая страх перед болью. Также отметим, что все роды Саши были сняты на камеру, а затем опубликованы в Сети. «Осуждения не боялась и не боюсь. У меня в голове порядок, и я знаю, что ничего ужасного или нецензурного не показала», — прокомментировала Зверева свое довольно необычное поведение.
Кэти Холмс и Келли Престон
Фото: Eastnews
Кэти Холмс и Келли Престон, как сообщают источники западных СМИ, являются сторонницами так называемых тихих родов. «Если ты кричишь или стонешь во время родов, это нормально. Но гораздо лучше привести в этот мир ребенка настолько мягким способом, насколько это возможно. Мои дети удивительные, очень спокойные, очень мирные и счастливые. Думаю, что во многом это связано с таким появлением на свет», — заявила Престон в эфире Today show.
Фото: Instagram, eastnews, starface, getty, globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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