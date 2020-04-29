Под гипнозом, в бассейне и не только: самые необычные роды Миддлтон, Тархановой и других звездных мам

Регина Тодоренко и Влад Топалов впервые стали родителями в декабре 2018 года: у супругов родился сын Михаил. «Оргазмические роды, схватки без боли и мучений, родить легко - не слышали ???? Мне мало кто верит , когда я рассказываю о естественности и безболезненности этого Священного и самого важного процесса в жизни человека - РОЖДЕНИЕ! У каждого свой опыт, и он мог быть не самым приятным, а у кого-то из вас остались жуткие воспоминания о том, что должно, на самом деле, быть прекрасным! Возможно кто-то после такого адского испытания вообще больше не хочет рожать. Но, девочки, все может быть иначе! И сегодня я познакомлю вас с СУПЕРПРОФИ , со своей акушеркой @inna.mishukova , благодаря которой случилось чудо. Я расскажу о своих мягких родах, и как этот процесс влияет на наше настоящее. Инна объяснит, как научиться рожать ЛЕГКО (без эпидуральной анестезии, без вмешательств , без кесарево, даже если предыдущий опыт был таким), что получает ребёнок в здоровых и гармоничных родах, какой невероятный ресурс женщина обретает в этот момент!!!!!!

Я так кайфанула. Мало кто об этом знает. Я правда очень хорошо родила. Я плавала в воде, я мычала, у меня были повсюду свечи. Я была в паре клиник до этого, мне говорили, что приходят к ним беременные со своими благовониями, наверное, так расслабляются, хотя на самом деле роды – это капец. А я как раз из тех повернутых, которые любят благовония, мантры, чтобы "ом". Я прожила это все так, как это, наверное, должно быть. Я поняла, что к любому экзамену надо готовиться. Да, возможно, это будет нервно, зато ты будешь подготовлен. И я начала учиться рожать. У меня, правда, были очень хорошие акушерка и врач», — рассказала телеведущая.

Ассоль