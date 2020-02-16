38-летняя супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон дала большое интервью, в котором призналась, что все три беременности были для нее тяжелым временем и настоящим испытанием для ее тела. И в то же время герцогиня Кембриджская отметила, что материнство стало для нее самым важным и главным наслаждением от жизни. Кейт Миддлтон призналась, что она как мать испытывает чувство вины перед детьми: «Да, все время. И все, кто говорят, что у них такого нет, лгут», — добавила герцогиня, добавив, что с появлением детей стала ставить под сомнение каждое свое решение. «Я поняла, что невозможно успеть с детьми все, даже тем матерям, кто не работает. Конечно, мне помогали, с моих плеч сняли множество забот. Но даже при наличии множества помощников я не могу справиться с некоторыми вещами, например, одновременно вынуть из машины троих детей», — добавила Кейт.Герцогиня рассказала, что с тремя детьми так много узнала о беременности и воспитании малышей, что определенно делала бы все иначе, когда впервые была беременной. «Эмоциональное благополучие матери напрямую влияет на ребенка, которого она носит. В третий раз я поняла это гораздо больше, чем в первый», — отметила Кейт. Жена принца Уильяма также призналась, что каждая ее беременность была настоящим испытанием для ее тела. «Меня все время тошнило. Я была не самой счастливой беременной женщиной. Это был вызов и для меня, и для близких. Уильям страдал от того, что не мог мне помочь», — разоткровенничалась герцогиня.Она добавила, что для облегчения своего состояния применяла методики с гипнозом, также она практиковала их во время родов, чтобы процесс был максимально позитивным. «И мне нравился процесс родов, потому что я знала, что уже все закончится», — вспоминает о своих тяжелых беременностях Кейт. Кейт Миддлтон рассказала, что ценит каждый момент, проведенный с детьми. «Я люблю гулять с детьми на открытом воздухе — это очень важно. Люблю, когда мы за городом и все грязные. Однажды я сфотографировала Шарлотту, нюхающую колокольчик. Это было волшебное мгновение и такое важное», — сказала она.Герцогиня Кембриджская вспомнила, что у нее было очень счастливое детство. «Я была по-настоящему счастлива. Мне повезло, что я родилась в крепкой и любящей семье, где родители были очень привязаны к детям. И я хочу, чтобы и мои дети помнили из своих юных лет, как мама читала им книжку или гуляла с ними», — добавила Кейт.Во время интервью герцогиня поблагодарила всех, кто оказывал поддержку ей и ее семье, особенно во время рождения их с Уильямом первенца. «Все так радостно приняли Джорджа. И, кстати, я не знала, кто у нас родится. Его пол стал для нас сюрпризом».Напомним, у Кейт Миддлтон и принца Уильяма растут трое детей: 6-летний Джордж, 4-летняя Шарлотта и полуторагодовалый Луи. Фото: Instagram, Getty Images, East news, Andrew Parsons/ Global Look pressВидео: AccessПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!