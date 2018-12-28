Многодетная мама Глафира Тарханова рассказала о домашних родах: «Первые были самыми экстремальными»

Во время беременностей Глафира не бросала работу. Режиссеры подстраивали сценарий, чтобы актриса могла сниматься в положении и с маленькими детьми на руках. Родив первого сына, звезда уже через две недели была принята на новую роль.

Своего супруга Алексея Фадеева актриса встретила на съемках в 2005 году, в тот момент, когда перестала искать свою «вторую половинку». Спустя несколько месяцев влюбленные поженились.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram