Многодетная мама Глафира Тарханова рассказала о домашних родах: «Первые были самыми экстремальными»

Глафира Тарханова — многодетная мама. Вместе с супругом они воспитывают четырех сыновей, трое из которых появились на свет дома.
«Это тяжелый вопрос. Но вторые, третьи, четвертые роды были дома, я рожала с акушеркой моей мамы. Это было волшебство. Первые роды самые экстремальные, долгие, муж был со мной. На домашних родах второго сына его не было, он пришел чуть позже», — рассказала она в эфире передачи Бориса Корчевникова, отметив, что на ее взгляд рожать в привычном пространстве проще.
Во время беременностей Глафира не бросала работу. Режиссеры подстраивали сценарий, чтобы актриса могла сниматься в положении и с маленькими детьми на руках. Родив первого сына, звезда уже через две недели была принята на новую роль.
Своего супруга Алексея Фадеева актриса встретила на съемках в 2005 году, в тот момент, когда перестала искать свою «вторую половинку». Спустя несколько месяцев влюбленные поженились.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram