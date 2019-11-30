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Есть, на кого равняться: cамые красивые мамы Алсу, Тодоренко, Шишковой и других знаменитостей

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Алсу с мамой

Фото: Instagram

Посмотрите на мам этих эффектных, успешных и знаменитых девушек — и поймете, от кого они унаследовали красоту и харизму. Что и говорить, хорошие гены ― лучший подарок своим детям.

Алсу

Фото: Instagram

Откуда у Алсу такая открытая красивая улыбка и лучезарные глаза? Спасибо маме певицы Разие Сафиной! Недавно певица опубликовала в Instagram новое фото с родительницей в честь Дня матери. Подписчики Алсу не остались равнодушными, а Разия Исхаковна получила сотни комплиментов.

Регина Тодоренко

Фото: Instagram

Напомнила поклонникам, в кого она такая красавица, и Регина Тодоренко. «Спасибо, мамочка, теперь я тебя очень хорошо понимаю и дорожу каждой секундочкой, проведенной вместе. Всех мамочек поздравляю с этим прекрасным днём!!!!! Мамы, вы - герои», — подписала телеведущая семейные фото в День матери.

Алена Шишкова

Фото: Instagram

Алена Шишкова недавно прилетела к себе на малую родину в Тюмень и поделилась с подписчиками в Instagram совместным фото со своей мамой. Поклонники модели отметили красоту Надежды Шишковой, а некоторые даже заявили, что женщина выглядит привлекательнее своей звездной дочки.

Равшана Куркова

Фото: Instagram

Равшана Куркова недавно опубликовала в Instagram архивное фото мамы-красавицы, известной советской и узбекской актрисы Рано Кубаевой. «Как приятно созерцать естественную природную красоту, где есть индивидуальность, а не все эти штампованные лица. Вы с мамой настоящие красавицы!», «Вот это глазища», «Очень похожа на маму, красавица мама», «Равшана, у вас прекрасная мама. В её красоте есть что-то очень настоящее и глубокое. Ощущение, что вся красота рода сконцентрировалась в её взгляде», «Не было шансов родиться некрасивой», «Очень красивая женщина !😍 Вы вся в маму , каждый раз все удивляюсь вашей красоте!», «Очень похожа на маму, такая же красивая и утонченная», — высказались подписчики.

Рита Дакота

Фото: Instagram

Не понимаем, почему мама Риты Дакоты Светлана Герасимович не стала известной актрисой или моделью. С такой внешностью и харизмой у нее определенно были шансы. К примеру, недавно поклонники Риты сравнили ее маму с кинозвездой Софи Лорен.

Ирина Шейк

Фото: Instagram

Ирина Шейк недавно показала архивное фото своей мамы Ольги Шайхлисламовой. «Одно лицо!», «Ирина перекрасилась», «Очень похожи на маму)))», «Ваша мама исключительная красавица...», «Да вы просто копия мамы!», «Как две капли воды, просто невероятно», «Чистая красота от природы передалась по наследству», «Ира, это твоя мама? Надо же, кто бы мог подумать, ты - точная ее копия», «Что мама, что дочка-НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЕ КРАСАВИЦЫ!» — восхитились подписчики красотой мамы супермодели.

Мария Кожевникова

Фото: Instagram

«Понимаю, что здесь обычно другие поздравления, но я не буду писать для правильный картинки в инстаграм, что мы идеальные мать и дочь и не буду писать, что мы никогда не ссорились, не плакали... мы до сих пор ищем те грани свободы, за которые нельзя заходить и наоборот мир, где мы счастливы вместе! Но одно я знаю точно, что моя любовь к тебе настолько сильная, благодарная, светлая и нескончаемая, что все остальное ничто. Ты для меня самая лучшая мама! Твоя любовь меня вела, поддерживала, стимулировала и давала волшебные пинки, мне так хотелось, чтобы ты, именно ты, мной восхищалась и гордилась! Надеюсь, я иду уверенно и в нужном направлении. В твой День Рождения, в твой юбилей, хочется пожелать и попросить у Господа для тебя здоровья, гармонии и все-таки научиться расслабляться, выдыхать и жить в свое удовольствие! Наша Маргаритка, цвети и пахни», — подписала Мария Кожевникова недавнее фото с мамой.

Агния Дитковските

Фото: Global Look Press / Anna Salynskaya

Агния Дитковските регулярно выходит на красные дорожки со своей мамой Татьяной Лютаевой. Выглядят актрисы вместе всегда эффектно!

Милла Йовович

Фото: Eastnews

Яркая и подтянутая мама Миллы Йовович выглядит моложе своих 68 лет. Когда-то Галина Логинова тоже, как и ее знаменитая дочь, мечтала покорить Голливуд. Внешние данные и талант для этого у нее были, но помешали акцент и незнание языка.

Виктория Лопырева

Фото: Instagram

Мама обладательницы титула «Мисс Россия — 2003» Виктории Лопыревой недавно отметила шестидесятилетие, но поверить в это сложно. Ирина Петровна демонстрирует потрясающую фигуру в бикини и на красных дорожках и выглядит рядом с Викторией скорее как ее сестра или подруга.

Вера Брежнева

Фото: Instagram

Вера Брежнева очень трогательно поздравила маму-красавицу с 65-летием. «У самой драгоценной женщины нашей семьи сегодня День Рождения. Это большой праздник для нас и большое счастье, что мама жива, здорова. Поэтому мы всей семьей стараемся делать так, чтобы она смеялась чаще. Ведь смех продлевает жизнь», — написала она в Instagram. Поклонники присоединились к поздравлениям, отметив, что мама Веры выглядит просто шикарно: «С днем рождения вашей мамы! Шикарная женщина! Долгих лет жизни, здоровья и счастья!», «Мамулю с Днём Рождения!!! Красавица!», «Шикарная женщина! Дай Бог ей здоровья!», «Вы так похожи!», «Какая красивая мама!»

Наталья Чистякова-Ионова

Фото: Instagram

Наталья Чистякова-Ионова опубликовала в Instagram коллаж с архивным фото своей мамы, увидев который, поклонники отметили, что женщина только молодеет с годами. «Просто звезды!!!», «Две красавицы и очень похожи», «А мама прям помолодела -похорошела!!!», «Мама идет в ногу с временем , другой стиль, очень милая, женственная», «Мама просто расцвела, стала более спокойной и статной», «Мама молодеет. Наташа просто подросла чуток», «Вы еще красивее стали», «И грудь у обеих подросла», «На двадцать лет моложе - сейчас выглядит мама», «Мама принимает волшебное зелье?», «Ну мама с пластикой постаралась. Очень хорошо выглядит», «Зачем вы так фотошопите , не естественные лица», «Парадокс, женщины сейчас выглядят моложе чем в молодости», «Мама стала лакшери», — написали они в комментариях.

Ольга Орлова

Фото: Instagram

Ольга Орлова недавно показала редкое фото с любимой мамой. «Понятно, в кого ты такая красавица теперь», «Какая она у вас красотка», «Я подумала это подруга, мама прям очень хорошо выглядит», «Ольга, Вы очень похожи на маму», «Мама очень красивая!», «Как похожи ! Какие красивые…», «Как вы на нее похожи, одно лицо», «Мамулик прям Одри! Истинная леди!» — восхитились поклонники певицы..

Фото: Instagram, starface, globallookpress, eastnews

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