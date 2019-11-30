Есть, на кого равняться: cамые красивые мамы Алсу, Тодоренко, Шишковой и других знаменитостей

«Понимаю, что здесь обычно другие поздравления, но я не буду писать для правильный картинки в инстаграм, что мы идеальные мать и дочь и не буду писать, что мы никогда не ссорились, не плакали... мы до сих пор ищем те грани свободы, за которые нельзя заходить и наоборот мир, где мы счастливы вместе! Но одно я знаю точно, что моя любовь к тебе настолько сильная, благодарная, светлая и нескончаемая, что все остальное ничто. Ты для меня самая лучшая мама! Твоя любовь меня вела, поддерживала, стимулировала и давала волшебные пинки, мне так хотелось, чтобы ты, именно ты, мной восхищалась и гордилась! Надеюсь, я иду уверенно и в нужном направлении. В твой День Рождения, в твой юбилей, хочется пожелать и попросить у Господа для тебя здоровья, гармонии и все-таки научиться расслабляться, выдыхать и жить в свое удовольствие! Наша Маргаритка, цвети и пахни», — подписала Мария Кожевникова недавнее фото с мамой.

Агния Дитковските