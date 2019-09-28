«Не было шансов родиться некрасивой»: Равшана Куркова показала архивное фото красавицы-мамы

Мало кто знает, что Равшана Куркова — дочь известной советской и узбекской актрисы Рано Кубаевой.
В своем Instagram 39-летняя Равшана опубликовала редкий кадр — в 1984 году ее мама попала на обложку журнала о кино Film. «Мама (1984 г.)», — лаконично подписала снимок актриса.
«Как приятно созерцать естественную природную красоту, где есть индивидуальность, а не все эти штампованные лица. Вы с мамой настоящие красавицы!», «Вот это глазища», «Очень похожа на маму, красавица мама», «Равшана, у вас прекрасная мама. В её красоте есть что-то очень настоящее и глубокое. Ощущение, что вся красота рода сконцентрировалась в её взгляде», «Не было шансов родиться некрасивой», «Очень красивая женщина !😍 Вы вся в маму , каждый раз все удивляюсь вашей красоте!», «Очень похожа на маму, такая же красивая и утонченная», — высказались подписчики.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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