«Красивая и молодая»: поклонники Марии Кожевниковой обсуждают фото ее мамы

«Спасибо, любимая! Пустила слезу — знак проникновения твоих слов в самую душу. Обещаю побольше тебя слушаться и стать еще лучше, раз я уже такая хорошая. А если серьезно, то очень люблю тебя, горжусь, переживаю и благодарю, что ты у меня есть, да уже и не одна, а со своим неповторимым продолжением. Люблю бесконечно», — ответила мама.

«Прекрасный пост.. О маме.. Сердце пропустило два удара», «Две красавицы!!! Кукла Барби и ее мама», «Как красиво маме с красной помадой», «Маргарита — необыкновенная женщина! Она уникальна, таких как она нет: скромная, сильная, мудрая, всегда умеет найти нужные слова, деликатная, готовая помочь, отзывчивая, красивая, счастливая и наполненная любовью женщина! Обожаю и очень счастлива иметь возможность общаться с ней», «Поздравляем прекрасную маму и бабушку!!! Всех благ вашей семье», «Очень красивая, молодая мама», «Она у Вас очень красивая женщина», — комментируют друзья и подписчики.

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