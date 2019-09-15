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«Красивая и молодая»: поклонники Марии Кожевниковой обсуждают фото ее мамы

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Мария Кожевникова с мамой

Фото: Instagram Марии Кожевниковой

Мария Кожевникова трогательно поздравила маму с днем рождения.

«Понимаю, что здесь обычно другие поздравления, но я не буду писать для правильный картинки в инстаграм, что мы идеальные мать и дочь и не буду писать, что мы никогда не ссорились, не плакали... мы до сих пор ищем те грани свободы, за которые нельзя заходить и наоборот мир, где мы счастливы вместе! Но одно я знаю точно, что моя любовь к тебе настолько сильная, благодарная, светлая и нескончаемая, что все остальное ничто. Ты для меня самая лучшая мама! Твоя любовь меня вела, поддерживала, стимулировала и давала волшебные пинки, мне так хотелось, чтобы ты, именно ты, мной восхищалась и гордилась! Надеюсь, я иду уверенно и в нужном направлении. В твой День Рождения, в твой юбилей, хочется пожелать и попросить у Господа для тебя здоровья, гармонии и все-таки научиться расслабляться, выдыхать и жить в свое удовольствие! Наша Маргаритка, цвети и пахни», — написала она.

«Спасибо, любимая! Пустила слезу — знак проникновения твоих слов в самую душу. Обещаю побольше тебя слушаться и стать еще лучше, раз я уже такая хорошая. А если серьезно, то очень люблю тебя, горжусь, переживаю и благодарю, что ты у меня есть, да уже и не одна, а со своим неповторимым продолжением. Люблю бесконечно», — ответила мама.

«Прекрасный пост.. О маме.. Сердце пропустило два удара», «Две красавицы!!! Кукла Барби и ее мама», «Как красиво маме с красной помадой», «Маргарита — необыкновенная женщина! Она уникальна, таких как она нет: скромная, сильная, мудрая, всегда умеет найти нужные слова, деликатная, готовая помочь, отзывчивая, красивая, счастливая и наполненная любовью женщина! Обожаю и очень счастлива иметь возможность общаться с ней», «Поздравляем прекрасную маму и бабушку!!! Всех благ вашей семье», «Очень красивая, молодая мама», «Она у Вас очень красивая женщина», — комментируют друзья и подписчики.

Passion.ru присоединяется к поздравлениям!

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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