«Понятно, в кого такая красавица»: Ольга Орлова показала редкое фото с мамой

41-летняя Ольга Орлова поделилась в Instagram редким фото с мамой. «Идеальное воскресенье. Мамулик», — подписала снимок певица и телеведущая.
«Понятно, в кого ты такая красавица теперь», «Какая она у вас красотка», «Я подумала это подруга, мама прям очень хорошо выглядит», «Ольга, Вы очень похожи на маму», «Мама очень красивая!», «Как похожи ! Какие красивые…», «Как вы на нее похожи, одно лицо», «Мамулик прям Одри! Истинная леди!» — обсуждают фотографию подписчики Ольги Орловой.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram
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