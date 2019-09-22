«Понятно, в кого такая красавица»: Ольга Орлова показала редкое фото с мамой

«Понятно, в кого ты такая красавица теперь», «Какая она у вас красотка», «Я подумала это подруга, мама прям очень хорошо выглядит», «Ольга, Вы очень похожи на маму», «Мама очень красивая!», «Как похожи ! Какие красивые…», «Как вы на нее похожи, одно лицо», «Мамулик прям Одри! Истинная леди!» — обсуждают фотографию подписчики Ольги Орловой.