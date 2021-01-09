Самые эффектные наряды Гранде, Клум, Лопес и других звезд на церемонии «Грэмми»: фото

Ариана Гранде, ставшая за последние несколько лет одной из самых популярных певиц нового поколения, появилась на «Грэмми — 2020» в образе принцессы. Очень пышное платье с открытым верхом она дополнила высокими атласными перчатками, сверкающими сережками и высоким хвостом.

Хайди Клум старается не пропускать церемонию из года в год и неизменно позирует на красной дорожке в провокационных нарядах, демонстрирующих ее стройную фигуру.