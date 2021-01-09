Самые эффектные наряды Гранде, Клум, Лопес и других звезд на церемонии «Грэмми»: фото
Фото: Globallookpress / face to face
Ариана Гранде, ставшая за последние несколько лет одной из самых популярных певиц нового поколения, появилась на «Грэмми — 2020» в образе принцессы. Очень пышное платье с открытым верхом она дополнила высокими атласными перчатками, сверкающими сережками и высоким хвостом.
Хайди Клум старается не пропускать церемонию из года в год и неизменно позирует на красной дорожке в провокационных нарядах, демонстрирующих ее стройную фигуру.
Фото: DPA
Алессандра Амбросио тоже является частой гостьей премии. К примеру, в прошлом году она выбрала очень дерзкий и сексуальный образ. Модель облачилась в платье с экстремальным декольте, черной лентой на шее и высоким разрезом.
Фото: Eastnews
Обладательница нескольких премий «Грэмми» Тейлор Свифт, как правило, появляется на церемонии в не таких остро сексуальных нарядах. Певица предпочитает более нестандартные решения, любит сочные цвета и стильные провокации.
Фото: Eastnews
В последнее время фурор на красных дорожках стал производить Билли Портер. Актер эпатирует публику новым подходом к стилю и моде, заигрывая с принятыми в обществе границами дозволенного и наряжаясь в женские вещи, в которых выглядит как настоящая дива.
Фото: Globallookpress / face to face
Не отстает от Билли Портера и певец Lil Nas X, который тоже не считает, что наряжаться в фантазийные вещи могут только девушки.
Фото: Globallookpress / Famous
Не является сторонницей классических нарядов и Карди Би, появившаяся на церемонии в образе жемчужины, найденной в ракушке.
Фото: Globallookpress / AdMedia
Одними из самых провокационных по традиции считаются на «Грэмми» образы Леди Гаги.
Фото: Globallookpress / AdMedia
Билли Айлиш победила в самых престижных номинациях «Грэмми — 2020». Получала награды певица в объемном сверкающем, скрывающем фигуру, костюме Gucci.
Фото: Globallookpress / face to face
Вспоминая самые эффектные образы «Грэмми», не можем не упомянуть Дженнифер Лопес на церемонии в 2000 году. Тогда певица произвела фурор, появившись на дорожке в очень смелом прозрачном платье с вырезом ниже пупка от дизайнера Донателлы Версаче. Наряд Дженнифер бурно обсуждали: одни критиковали, другие восхищались, третьи придумывали самые разные шутки о том, как Лопес в нем выглядела и кому бы он мог еще подойти. В общем, тот выход вошел в историю.
Фото: Globallookpress / Kay Blake
Национальная академия искусства и науки звукозаписи США объявила список номинантов на престижную музыкальную премию «Грэмми», которую мечтают получить артисты во всем мире, в ноябре. Лидером по количество номинаций стала певица Бейонсе.
Больше эффектных образ знаменитостей на церемониях вручения престижной музыкальной премии «Грэмми» разных лет вы можете увидеть в нашей фотогалерее.
Фото: eastnews, dpa, getty, globallookpress
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