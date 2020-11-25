Бейонсе стала лидером по количеству номинаций музыкальной премии «Грэмми — 2021»
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Лидером по количеству номинаций стала Бейонсе — их у нее целых девять, в числе которых «Запись года», «Песня года», «Лучшее R&B-исполнение», «Лучшая R&B-песня», «Лучшее рэп-исполнение», «Лучшая рэп-композиция», «Лучшее музыкальное видео», «Лучший музыкальный фильм».
По шесть номинаций оказалось у кантри-поп-певицы Тейлор Свифт, поп-певицы Дуа Липы и рэпера Roddy Ricch. Также в различных категориях заявлены популярные исполнители Билли Айлиш, Post Malone, Doja Cat, Coldplay, Джастин Бибер, Гарри Стайлс, Леди Гага и многие другие.
Кроме того, в номинацию «Лучшее соло-исполнение классической музыки» попал российский пианист Даниил Трифонов за свой проект «Пункт назначения: Рахманинов. Прибытие». Российский дирижер Максим Емельянычев претендует на приз в категории «Лучшая оперная запись» за оперу Генделя «Агриппина». А вот певец Леонид Агутин, альбом которого «La Vida Cosmopolita» в октябре выдвинули на пять номинаций «Грэмми», в итоге выбыл из гонки за награду.
Напомним, что 63-я церемония награждения премией «Грэмми» пройдет в Лос-Анджелесе 31 января 2021 года. Триумфатором «Грэмми — 2020» стала Билли Айлиш, выигравшая в самых престижных номинациях. Ведущей церемонии в прошлом году была Алиша Кис, ранее также собравшая целый урожай наград от членов Национальной академии искусства и науки звукозаписи США.
Полный список номинантов на премию «Грэмми — 2021» можно посмотреть здесь.
Фото: instagram, globallookpress
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