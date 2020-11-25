Бейонсе стала лидером по количеству номинаций музыкальной премии «Грэмми — 2021»

По шесть номинаций оказалось у кантри-поп-певицы Тейлор Свифт, поп-певицы Дуа Липы и рэпера Roddy Ricch. Также в различных категориях заявлены популярные исполнители Билли Айлиш, Post Malone, Doja Cat, Coldplay, Джастин Бибер, Гарри Стайлс, Леди Гага и многие другие.

Кроме того, в номинацию «Лучшее соло-исполнение классической музыки» попал российский пианист Даниил Трифонов за свой проект «Пункт назначения: Рахманинов. Прибытие». Российский дирижер Максим Емельянычев претендует на приз в категории «Лучшая оперная запись» за оперу Генделя «Агриппина». А вот певец Леонид Агутин, альбом которого «La Vida Cosmopolita» в октябре выдвинули на пять номинаций «Грэмми», в итоге выбыл из гонки за награду.