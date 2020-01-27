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Клум в прозрачном платье, Амбросио в асимметричном наряде и другие звезды на «Грэмми — 2020»

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Хайди Клум

Фото: Eastnews

В Лос-Анджелесе прошла 62-я церемония вручения престижной музыкальной премии премии «Грэмми». Гостями мероприятия, по традиции, стали многие звезды шоу-бизнеса.

Хайди Клум появилась на церемонии в эффектном прозрачном платье, расшитом серебристыми блестками, с очень глубоким декольте и высоким разрезом. Алессандра Амбросио выбрала более скромный и необычный наряд — асимметричное черное-белое платье-комбинезон, который дополнила крупными геометричными серьгами.

Фото: Eastnews

Ариана Гранде позировала на красной дорожке в сером платье-бюстье с очень пышной юбкой.

Фото: Eastnews

Ведущей церемонии «Грэмми» в этом году была Алиша Кис, несколько лет назад ставшая триумфатором премии. Певица выходила на сцену в брючных костюмах, джинсах и без макияжа — ранее она заявила, что отказалась от декоративной косметики и навязываемых женщинам стандартов красоты. Алиша начала церемонию со слов памяти о легендарном баскетболисте Коби Брайнте, погибшем в авиакатастрофе накануне, и вместе с группой Boyz II Men исполнила песню So Hard To Say Goodbye to Yesterday.

Фото: Eastnews

В этот вечер на сцене выступили многие известные артисты, в числе которых были Гвен Стефани и Блейк Шелтон, слухи о тайной или скорой свадьбе которых не утихают вот уже не первый год.

Фото: Eastnews

Более страстным получилось выступление Ашера и бывшей девушки звезды «Сумерек» Роберта Паттинсона FKA Twigs.

Фото: Eastnews

Триумфатором церемонии на этот раз стала 18-летняя певица Билли Айлиш, получивая награды в самых престижных номинациях.

Фото: Eastnews

Победители премии «Грэмми — 2020»

«Запись года» — Bad Guy, Билли Айлиш

«Песня года» — Bad Guy, Билли Айлиш

«Лучший новый артист» — Билли Айлиш

«Альбом года» — When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, Билли Айлиш

«Лучший вокальный поп-альбом» — When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, Билли Айлиш

«Лучшее вокальное поп-исполнение» — Лиззо, Truth Hurts

«Лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом или группой» — Old Town Road, Lil Nas X, Билли Рэй Сайрус

«Лучший рок-альбом» — Social Cues, Cage The Elephant

«Лучшая рок-композиция» — This Land, Гари Кларк-младший

«Лучшее рок-выступление» — This Land, Гари Кларк-младший

«Лучший альтернативный альбом» — Father of the Bride, Vampire Weekend

«Лучший альбом современной городской музыки» — Cuz I Love You (Deluxe), Лиззо

«Лучшее R&B-выступление» — Come Home, Anderson .Paak, André 3000

«Лучшее традиционное R&B-выступление» — Jerome, Лиззо

«Лучший R&B-альбом» — Ventura, Anderson .Paak

«Лучшая R&B-песня» — Say So, PJ Morton, JoJo

«Лучшее рэп-выступление» — Racks in the Middle, Nipsey Hussle, Roddy Ricch, Hit-Boy

«Лучший рэп-альбом» — Igor, Tyler, The Creator

«Лучшая рэп-песня» — A Lot, 21 Savage, Джей Коул

«Лучшее музыкальное видео» — Old Town Road, Lil Nas X, Билли Рэй Сайрус

«Лучший латинский рок или альтернативный альбом» — El Mal Querer, Росалия

«Лучший латинский поп-альбом» — #Eldisco, Алехандро Санс

«Лучший кантри-альбом» — While I'm Livin, Таня Такер

Фото: Globallookpress

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