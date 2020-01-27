Клум в прозрачном платье, Амбросио в асимметричном наряде и другие звезды на «Грэмми — 2020»

Ведущей церемонии «Грэмми» в этом году была Алиша Кис, несколько лет назад ставшая триумфатором премии. Певица выходила на сцену в брючных костюмах, джинсах и без макияжа — ранее она заявила, что отказалась от декоративной косметики и навязываемых женщинам стандартов красоты. Алиша начала церемонию со слов памяти о легендарном баскетболисте Коби Брайнте, погибшем в авиакатастрофе накануне, и вместе с группой Boyz II Men исполнила песню So Hard To Say Goodbye to Yesterday.