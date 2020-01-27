Клум в прозрачном платье, Амбросио в асимметричном наряде и другие звезды на «Грэмми — 2020»
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Фото: Eastnews
Хайди Клум появилась на церемонии в эффектном прозрачном платье, расшитом серебристыми блестками, с очень глубоким декольте и высоким разрезом. Алессандра Амбросио выбрала более скромный и необычный наряд — асимметричное черное-белое платье-комбинезон, который дополнила крупными геометричными серьгами.
Фото: Eastnews
Ариана Гранде позировала на красной дорожке в сером платье-бюстье с очень пышной юбкой.
Фото: Eastnews
Ведущей церемонии «Грэмми» в этом году была Алиша Кис, несколько лет назад ставшая триумфатором премии. Певица выходила на сцену в брючных костюмах, джинсах и без макияжа — ранее она заявила, что отказалась от декоративной косметики и навязываемых женщинам стандартов красоты. Алиша начала церемонию со слов памяти о легендарном баскетболисте Коби Брайнте, погибшем в авиакатастрофе накануне, и вместе с группой Boyz II Men исполнила песню So Hard To Say Goodbye to Yesterday.
Фото: Eastnews
В этот вечер на сцене выступили многие известные артисты, в числе которых были Гвен Стефани и Блейк Шелтон, слухи о тайной или скорой свадьбе которых не утихают вот уже не первый год.
Фото: Eastnews
Более страстным получилось выступление Ашера и бывшей девушки звезды «Сумерек» Роберта Паттинсона FKA Twigs.
Фото: Eastnews
Триумфатором церемонии на этот раз стала 18-летняя певица Билли Айлиш, получивая награды в самых престижных номинациях.
Фото: Eastnews
Победители премии «Грэмми — 2020»
«Запись года» — Bad Guy, Билли Айлиш
«Песня года» — Bad Guy, Билли Айлиш
«Лучший новый артист» — Билли Айлиш
«Альбом года» — When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, Билли Айлиш
«Лучший вокальный поп-альбом» — When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, Билли Айлиш
«Лучшее вокальное поп-исполнение» — Лиззо, Truth Hurts
«Лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом или группой» — Old Town Road, Lil Nas X, Билли Рэй Сайрус
«Лучший рок-альбом» — Social Cues, Cage The Elephant
«Лучшая рок-композиция» — This Land, Гари Кларк-младший
«Лучшее рок-выступление» — This Land, Гари Кларк-младший
«Лучший альтернативный альбом» — Father of the Bride, Vampire Weekend
«Лучший альбом современной городской музыки» — Cuz I Love You (Deluxe), Лиззо
«Лучшее R&B-выступление» — Come Home, Anderson .Paak, André 3000
«Лучшее традиционное R&B-выступление» — Jerome, Лиззо
«Лучший R&B-альбом» — Ventura, Anderson .Paak
«Лучшая R&B-песня» — Say So, PJ Morton, JoJo
«Лучшее рэп-выступление» — Racks in the Middle, Nipsey Hussle, Roddy Ricch, Hit-Boy
«Лучший рэп-альбом» — Igor, Tyler, The Creator
«Лучшая рэп-песня» — A Lot, 21 Savage, Джей Коул
«Лучшее музыкальное видео» — Old Town Road, Lil Nas X, Билли Рэй Сайрус
«Лучший латинский рок или альтернативный альбом» — El Mal Querer, Росалия
«Лучший латинский поп-альбом» — #Eldisco, Алехандро Санс
«Лучший кантри-альбом» — While I'm Livin, Таня Такер
Фото: Globallookpress
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