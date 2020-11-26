Самые эффектные, горячие, необычные и провокационные образы поп-дивы Риты Оры: фото
Фото: DPA
Рита Ора является обладательницей аппетитных форм и любит демонстрировать свою женственную фигуру. Певица часто выходит в свет в откровенных нарядах. Например, в платьях с очень высокими разрезами.
Фото: Globallookpress / Gerald Matzka
Наряды с глубокими декольте, подчеркивающими пышный бюст, также в числе фаворитов знаменитости.
Фото: Globallookpress / Ray Tang
Конечно, на этом провокации певицы не заканчиваются. Рита может запросто показать себя во всей красе в прозрачных нарядах.
Фото: Globallookpress / face to face
В таком эффектном платье, которое решились бы надеть далеко не все звезды даже с идеальными фигурами, Ора появилась на ежегодной торжественной вечеринке Vanity Fair.
Фото: Globallookpress / Dave Bedrosian
В 2019-м Рита Ора явилась на премию GQ «Мужчина года» в таком смелом наряде, что мужчинам точно было не до наград. Звезда блеснула на красной дорожке в комплекте нижнего белья, абсолютно прозрачной юбке, напоминающей наряд танцовщицы фламенко, и чулках в сеточку.
Фото: Globallookpress / Stephen Lock
Рита вообще любит откровенные наряды, а иногда скрывает фигуру в объемных и необычных дизайнерских творениях с перьями и различными деталями отделки, завершая нестандартные образы необычным макияжем.
Фото: Globallookpress / face to face
Иногда Рита Ора выглядит более или менее скромно и вполне традиционно. К примеру, певица любит выходить в свет в образе голливудской дивы, заигрывая с различными атрибутами классического образа звезды на красной дорожке — алая помада, роскошное платье в пол, мягкие локоны или высокая прическа, шикарные украшения и никаких нестандартных аксессуаров и кричащих деталей.
Фото: Eastnews
В своей ироничности и стремлении к модному постмодернизму Рита порой не ограничивает себя и смело экспериментирует с образами для выходов на красные дорожки. Появиться на вручении музыкальной премии в платье в виде белого махрового халата и с полотенцем на голове? Запросто! Главное, чтобы на шикарном теле сверкали бриллианты, а внутри была непоколебимая уверенность в себе.
Фото: Globallookpress / Hubert Boesl
Больше эффектных, горячих, необычных и провокационных образов поп-дивы Риты Оры вы можете увидеть в нашей фотогалерее.
Фото: getty, eastnews, dpa, globallookpress, instagram
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