Самые эффектные, горячие, необычные и провокационные образы поп-дивы Риты Оры: фото

В своей ироничности и стремлении к модному постмодернизму Рита порой не ограничивает себя и смело экспериментирует с образами для выходов на красные дорожки. Появиться на вручении музыкальной премии в платье в виде белого махрового халата и с полотенцем на голове? Запросто! Главное, чтобы на шикарном теле сверкали бриллианты, а внутри была непоколебимая уверенность в себе.