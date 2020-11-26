passion.ru

Самые эффектные, горячие, необычные и провокационные образы поп-дивы Риты Оры: фото

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 51

Фото: DPA

Одной из самых ярких и популярных певиц в мире Рите Оре 26 ноября исполнилось тридцать лет. Предлагаем вспомнить самые эффектные, горячие, необычные и провокационные образы звезды.

Рита Ора является обладательницей аппетитных форм и любит демонстрировать свою женственную фигуру. Певица часто выходит в свет в откровенных нарядах. Например, в платьях с очень высокими разрезами.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 3

Рита Ора

Фото: Globallookpress / Gerald Matzka

Наряды с глубокими декольте, подчеркивающими пышный бюст, также в числе фаворитов знаменитости.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 3

Рита Ора гордится пышным бюстом

Фото: Globallookpress / Ray Tang

Конечно, на этом провокации певицы не заканчиваются. Рита может запросто показать себя во всей красе в прозрачных нарядах.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 4

Рита Ора в прозрачном платье

Фото: Globallookpress / face to face

В таком эффектном платье, которое решились бы надеть далеко не все звезды даже с идеальными фигурами, Ора появилась на ежегодной торжественной вечеринке Vanity Fair.

Рита Ора на вечеринке Vanity Fair

Фото: Globallookpress / Dave Bedrosian

В 2019-м Рита Ора явилась на премию GQ «Мужчина года» в таком смелом наряде, что мужчинам точно было не до наград. Звезда блеснула на красной дорожке в комплекте нижнего белья, абсолютно прозрачной юбке, напоминающей наряд танцовщицы фламенко, и чулках в сеточку.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 2

Рита Ора

Фото: Globallookpress / Stephen Lock

Рита вообще любит откровенные наряды, а иногда скрывает фигуру в объемных и необычных дизайнерских творениях с перьями и различными деталями отделки, завершая нестандартные образы необычным макияжем.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 4

Рита Ора любит наряды с перьями

Фото: Globallookpress / face to face

Иногда Рита Ора выглядит более или менее скромно и вполне традиционно. К примеру, певица любит выходить в свет в образе голливудской дивы, заигрывая с различными атрибутами классического образа звезды на красной дорожке — алая помада, роскошное платье в пол, мягкие локоны или высокая прическа, шикарные украшения и никаких нестандартных аксессуаров и кричащих деталей.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 3

Рита Ора

Фото: Eastnews

В своей ироничности и стремлении к модному постмодернизму Рита порой не ограничивает себя и смело экспериментирует с образами для выходов на красные дорожки. Появиться на вручении музыкальной премии в платье в виде белого махрового халата и с полотенцем на голове? Запросто! Главное, чтобы на шикарном теле сверкали бриллианты, а внутри была непоколебимая уверенность в себе.

Рита Ора

Фото: Globallookpress / Hubert Boesl

Больше эффектных, горячих, необычных и провокационных образов поп-дивы Риты Оры вы можете увидеть в нашей фотогалерее.

Фото: getty, eastnews, dpa, globallookpress, instagram

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!