Бьорк, Топурия, Гага и другие звезды с нестандартным эпатажным стилем: фото

«Мода для меня — это фашизм. Журналы, обслуживающие моду, диктуют: будь такой, какой велели, подчиняйся, подчиняйся, подчиняйся. Надеть вещь, которая вышла из моды, — самое страшное преступление, которое женщина может совершить. Об этом пишут так, будто за это вас ждет публичная казнь на центральной площади».

Кети Топурия, конечно, не так смело экспериментирует с образами, как Бьорк. И тем не менее певицу смело можно назвать одной из самых экстравагантных звезд российского шоу-бизнеса.