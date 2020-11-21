Бьорк, Топурия, Гага и другие звезды с нестандартным эпатажным стилем: фото
Фото: Getty
Бьорк не пытается поразить окружающих своим видом. Исландская певица просто одевается так, как ей нравится, но часто приводит окружающих в полнейшее замешательство.
Фото: DPA
Очень неловкая ситуация случилась на церемонии вручения премии «Оскар» в далеком 2001 году. Бьорк тогда вышла на красную дорожку в платье в виде белого лебедя. Модные критики разнесли певицу в пух и прах, а вот что сказала она сама:
Фото: DPA
«Мода для меня — это фашизм. Журналы, обслуживающие моду, диктуют: будь такой, какой велели, подчиняйся, подчиняйся, подчиняйся. Надеть вещь, которая вышла из моды, — самое страшное преступление, которое женщина может совершить. Об этом пишут так, будто за это вас ждет публичная казнь на центральной площади».
Кети Топурия, конечно, не так смело экспериментирует с образами, как Бьорк. И тем не менее певицу смело можно назвать одной из самых экстравагантных звезд российского шоу-бизнеса.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
В 2019-м Рита Ора явилась на премию GQ «Мужчина года» в таком смелом наряде, что мужчинам точно было не до наград. Звезда блеснула на красной дорожке в комплекте нижнего белья, абсолютно прозрачной юбке, напоминающей наряд танцовщицы фламенко, и чулках в сеточку. Рита вообще любит откровенные наряды, а иногда вдруг скрывает фигуру в объемных и странных дизайнерских творениях, завершая нестандартные образы необычным макияжем.
Фото: Globallookpress / face to face
Леди Гага, в отличие от Бьорк, совершенно не переживает из-за критики, а, напротив, целенаправленно эпатирует журналистов и общественность. Певица обожает все самое странное: обувь на огромной платформе (такой, что при ходьбе ее поддерживают ассистенты), платья из мяса (!), огромные ресницы, странные прически и самые разные наряды, при виде которых люди теряют дар речи.
Фото: Globallookpress / Imagespace
Украинская певица Maruv явно вдохновляется образами Леди Гаги, когда выбирает наряды для выступлений, съемок и выходов в свет.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Любит нестандартные модные решения и певица Zivert, недавно появившаяся в необычном образе на церемонии вручения премии Glamour «Женщины года — 2020».
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Еще одна затейница в плане модных экспериментов Жанель Монэ очень любит выглядеть нестандартно и привлекать к себе внимание на фоне более традиционно одетых коллег. Даже если она облачится в более или менее классический костюм Chanel, то добавит перчинки — например, полностью расстегнет жакет на абсолютно голом теле.
Фото: Globallookpress / Kristin Callahan
В последнее время фурор на красных дорожках стал производить Билли Портер. Актер эпатирует публику новым подходом к стилю и моде, заигрывая с принятыми в обществе границами дозволенного и наряжаясь в женские вещи, в которых выглядит как настоящая дива.
Фото: Globallookpress / Dave Bedrosian_Geisler-Fotopress
Больше смелых знаменитостей с нестандартным и эпатажным стилем в эффектных нарядах — в нашей яркой фотогалерее.
Фото: Instagram, dpa, eastnews, starface, globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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