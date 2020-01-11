passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

В пух и перья: Лопес, Ходченкова, Дженнер и другие знаменитости, выбирающие экстравагантные наряды

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 41

Дженнифер Лопес

Фото: Getty

Перья всегда делают наряд более эффектным и подходящим для особого случая. Правда, иногда этот элемент декора может выглядеть и нелепо... Мы выбрали яркие — удачные и не очень — выходы знаменитостей в свет в платьях с перьями.

Дженнифер Лопес, как настоящая дива, любит эффектные наряды с перьями, в которых появляется и на сцене, и на красных дорожках, и на важных для нее торжествах, и на свиданиях.

Фото: Global Look Press / Tim Brakemeier

Светлана Ходченкова предпочитает более сдержанные наряды. Ее лаконичные элегантные платья всегда дополняет какой-нибудь необычный яркий элемент — например, отделка из перьев.

Фото: Getty

Отказавшаяся от дерзкого стиля и вычурных нарядов еще много лет назад Анджелина Джоли тоже не любит излишеств.

Фото: Global Look Press / face to face

Полина Гагагина и Тина Кунаки демонстрируют более смелые дизайнерские решения. На красных дорожках девушки недавно позировали в мини-платьях из перьев с открытыми плечами.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 2

Полина Гагарина

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Кенделл Дженнер любит быть в центре внимания на светских мероприятиях и выбирает эффектные платья из перьев, в которых похожа на сказочную птицу.

Фото: Global Look Press / Kristin Callahan

Блейк Лайвли тоже всегда выглядит ярко на красных дорожках, но предпочитает более классические наряды.

Фото: Global Look Press / Christopher Smith_AdMedia

Известная своим эпатажным стилем Леди Гага не боится надевать наряды, в которых другим было бы сложно красиво пройтись по красной дорожке перед десятками фотографов.

Фото: Global Look Press / Dave Bedrosian_Geisler-Fotopress

Кристина Агилера и Рита Ора в минувшем году часто попадали в наши списки модных провалов. В том числе из-за своих неудачных выходов в свет в странноватых платьях с перьями.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 2

Кристина Агилера

Фото: Eastnews

Больше знаменитостей в эффектных и самых разных платьях с перьями смотрите в нашей фотогалерее.

Фото: instagram, getty, eastnews, starface, globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!