В пух и перья: Лопес, Ходченкова, Дженнер и другие знаменитости, выбирающие экстравагантные наряды
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Фото: Getty
Дженнифер Лопес, как настоящая дива, любит эффектные наряды с перьями, в которых появляется и на сцене, и на красных дорожках, и на важных для нее торжествах, и на свиданиях.
Фото: Global Look Press / Tim Brakemeier
Светлана Ходченкова предпочитает более сдержанные наряды. Ее лаконичные элегантные платья всегда дополняет какой-нибудь необычный яркий элемент — например, отделка из перьев.
Фото: Getty
Отказавшаяся от дерзкого стиля и вычурных нарядов еще много лет назад Анджелина Джоли тоже не любит излишеств.
Фото: Global Look Press / face to face
Полина Гагагина и Тина Кунаки демонстрируют более смелые дизайнерские решения. На красных дорожках девушки недавно позировали в мини-платьях из перьев с открытыми плечами.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Кенделл Дженнер любит быть в центре внимания на светских мероприятиях и выбирает эффектные платья из перьев, в которых похожа на сказочную птицу.
Фото: Global Look Press / Kristin Callahan
Блейк Лайвли тоже всегда выглядит ярко на красных дорожках, но предпочитает более классические наряды.
Фото: Global Look Press / Christopher Smith_AdMedia
Известная своим эпатажным стилем Леди Гага не боится надевать наряды, в которых другим было бы сложно красиво пройтись по красной дорожке перед десятками фотографов.
Фото: Global Look Press / Dave Bedrosian_Geisler-Fotopress
Кристина Агилера и Рита Ора в минувшем году часто попадали в наши списки модных провалов. В том числе из-за своих неудачных выходов в свет в странноватых платьях с перьями.
Фото: Eastnews
Больше знаменитостей в эффектных и самых разных платьях с перьями смотрите в нашей фотогалерее.
Фото: instagram, getty, eastnews, starface, globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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