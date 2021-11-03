«Она испортила мне жизнь»: Бритни Спирс рассказала о причастности матери к ее нахождению под опекой

39-летняя Бритни Спирс провела под опекой 13 лет, которые стали для нее самым настоящим адом. Именно поэтому одна из самых популярных певиц нулевых до сих пор, несмотря на освобождение, не скупится на резкие высказывания в сторону своих родителей.

И если ранее вся общественная и судебная травля была направлена на отца Бритни, 69-летнего Джейми Спирс, который оформил на себя опеку над дочерью, то в этот раз певица решила открыть еще немного правды своим фолловерам, рассказав о том, какое участие в этом принимала ее мать Линн.

В своем посте в Instagram исполнительница хита Criminal резко и достаточно грубо обратила внимание на истинное положение вещей, обвинив свою мать во лжи. Певица убеждена, что именно она была инициатором оформления опеки, так как ее отец, по ее словам, «недостаточно умен» для принятия такого решения.

«Мой отец стал моим опекуном 13 лет назад, но люди не знают, что это моя мать подкинула ему идею. Она испортила мне жизнь. Так что забирай свои "Я не понимаю, в чем дело" и вали на ***, ты прекрасно знаешь, что ты сделала. Отец не такой умный, чтобы додуматься до всего этого», — заявляет Бритни.

На данный момент пост удален, так как, по мнению бывшего менеджера певицы, не прошел цензуру.

Однако несмотря на долгие годы, полные тяжести, и на грубость высказывания, певица считает себя абсолютно счастливой на данный момент. «Я заново родилась, я улыбаюсь, потому что вы наконец ушли из моей жизни и позволили мне жить самостоятельно», — уверяет Бритни Спирс своих подписчиков в Instagram.