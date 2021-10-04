Free Britney: что звезда 90-х планирует сделать первым делом после отмены опеки отца-тирана
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Фото: face to face/Instagram
Бритни Спирс наконец освободилась от опекунства своего отца и теперь может делать все, что сама сочтет нужным. Ранее звезда неоднократно жаловалась, что ей не дают принимать никаких решений относительно ее собственной жизни. Пока Бритни наконец пользуется тем, что может публиковать в социальных сетях все что угодно и радует поклонников откровенными снимками.
Кроме того, она очень хочет выйти замуж и родить еще ребенка, что было невозможно сделать, поскольку ей была установлена спираль.
Любимый мужчина у Бритни есть — фитнес-тренер Сэм Асгари, с которым она познакомилась на съемках клипа. Он уже сделал своей любимой предложение — и преподнес кольцо стоимостью 70 тысяч долларов с гравировкой lioness. Именно такое ласковое прозвище выбрал для своей возлюбленной Асгари.
А теперь они вовсю планируют свадьбу. Великолепная церемония состоится на Мальдивах в день 40-летия певицы, как сообщает инсайдер изданию Mirror. А среди гостей появятся звезды, которые поддержали певицу во время борьбы, — Мадонна, Майли Сайрус и Шер, семья Кардашьян и многие другие.
«Сейчас главные приоритеты Бритни — выйти замуж, родить ребенка, вернуть свою общественную жизнь в нужное русло и разобраться в том, куда были потрачены все ее деньги. Это будет напряженный период», — говорит инсайдер.
Но это еще не все — после свадьбы певица намерена купить новый дом и обустроить там семейное гнездышко, сообщает TMZ.
«Бритни Спирс и ее жених Сэм Асгари готовы начать свою новую совместную жизнь... однако они хотят сделать это под новой крышей и без ограничений опекунства», — говорят источники.
А вот возвращение на сцену в планы певицы пока не входит, хотя она знает, что поклонники очень хотят, чтобы она вернулась к концертам.
Фото: Global Look press