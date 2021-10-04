Free Britney: что звезда 90-х планирует сделать первым делом после отмены опеки отца-тирана

Бритни Спирс наконец освободилась от опекунства своего отца и теперь может делать все, что сама сочтет нужным. Ранее звезда неоднократно жаловалась, что ей не дают принимать никаких решений относительно ее собственной жизни. Пока Бритни наконец пользуется тем, что может публиковать в социальных сетях все что угодно и радует поклонников откровенными снимками.

Кроме того, она очень хочет выйти замуж и родить еще ребенка, что было невозможно сделать, поскольку ей была установлена спираль.

Любимый мужчина у Бритни есть — фитнес-тренер Сэм Асгари, с которым она познакомилась на съемках клипа. Он уже сделал своей любимой предложение — и преподнес кольцо стоимостью 70 тысяч долларов с гравировкой lioness. Именно такое ласковое прозвище выбрал для своей возлюбленной Асгари.