Бритни Спирс выходит замуж за Сэма Асгари после трех лет отношений

Певица Бритни Спирc в третий раз в свое жизни примеряет роль невесты. Предложение 39-летней поп-звезде сделал ее 27-летний бойфренд Сэм Асгари. В отличие от шутливого 55-часового брака с Джейсоном Александром и неудачного союза с танцором Кевином Федерлайном, зарегистрированного всего через 3 месяца после их знакомства, на сей раз все, кажется, серьезно. Асгари и Спирс начали встречаться больше трех лет назад, а в середине 2019 года впервые вышли в свет как пара.

А теперь Бритни поделилась красноречивым видео в соцсетях, продемонстрировав кольцо с огромным камнем и написав, что до сих пор не может поверить в перемены в своей жизни.