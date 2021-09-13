Бритни Спирс выходит замуж за Сэма Асгари после трех лет отношений
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Певица Бритни Спирc в третий раз в свое жизни примеряет роль невесты. Предложение 39-летней поп-звезде сделал ее 27-летний бойфренд Сэм Асгари. В отличие от шутливого 55-часового брака с Джейсоном Александром и неудачного союза с танцором Кевином Федерлайном, зарегистрированного всего через 3 месяца после их знакомства, на сей раз все, кажется, серьезно. Асгари и Спирс начали встречаться больше трех лет назад, а в середине 2019 года впервые вышли в свет как пара.
А теперь Бритни поделилась красноречивым видео в соцсетях, продемонстрировав кольцо с огромным камнем и написав, что до сих пор не может поверить в перемены в своей жизни.
А вот Сэм Асгари ограничился более лаконичной формой сообщения о помолвке, выложив фото с поцелуем и кольцом на первом плане.
К слову, слухи о помолвке Спирс и Асгари появились еще 3 месяца назад. Видимо, либо они не соотвествовали действительности, либо пара ждала с официальном объявлением об этом. Возможно, Бритни и Сэм хотели рассказать об этом только после того, как стало известно об отказе Джеймса Спирса от опекунства над дочерью. Соответствующее заявление родитель артистки подал в суд Лос-Анджелеса на минувшей неделе.
Ранее Бритни Спирс заявляла, что отец, пользуясь статусом опекуна, запрещает ей выходить замуж и вновь становиться матерью.
Фото и видео: @britneyspears, @samasghari/Instagram