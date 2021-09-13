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Бритни Спирс выходит замуж за Сэма Асгари после трех лет отношений

Слухи о том, что поп-икона получила предложение от своего давнего бойфренда, появились еще в июле. Но, похоже, либо они не были верны, либо Спирс и Асгари скрывали помолвку до того момента, когда отец певицы Джеймс Спирс наконец отказался от опекунства над ней. О его решении стало известно на минувшей неделе. Ранее Бритни Спирс жаловалась, что вынуждена подчиняться запретам, касающимся ее личной жизни. В том числе ей запрещали выходить замуж и заводить детей.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Бритни Спирс и ее жених Сэм Асгари

Фото: Instagram

Певица Бритни Спирc в третий раз в свое жизни примеряет роль невесты. Предложение 39-летней поп-звезде сделал ее 27-летний бойфренд Сэм Асгари. В отличие от шутливого 55-часового брака с Джейсоном Александром и неудачного союза с танцором Кевином Федерлайном, зарегистрированного всего через 3 месяца после их знакомства, на сей раз все, кажется, серьезно. Асгари и Спирс начали встречаться больше трех лет назад, а в середине 2019 года впервые вышли в свет как пара.

А теперь Бритни поделилась красноречивым видео в соцсетях, продемонстрировав кольцо с огромным камнем и написав, что до сих пор не может поверить в перемены в своей жизни.

А вот Сэм Асгари ограничился более лаконичной формой сообщения о помолвке, выложив фото с поцелуем и кольцом на первом плане.

К слову, слухи о помолвке Спирс и Асгари появились еще 3 месяца назад. Видимо, либо они не соотвествовали действительности, либо пара ждала с официальном объявлением об этом. Возможно, Бритни и Сэм хотели рассказать об этом только после того, как стало известно об отказе Джеймса Спирса от опекунства над дочерью. Соответствующее заявление родитель артистки подал в суд Лос-Анджелеса на минувшей неделе.

Ранее Бритни Спирс заявляла, что отец, пользуясь статусом опекуна, запрещает ей выходить замуж и вновь становиться матерью.

Фото и видео: @britneyspears, @samasghari/Instagram