Разница в возрасте не смущает: Смолов и другие звезды, которые выбирают спутниц помоложе

Недавно появились слухи о том, что новая избранница 49-летнего кинопродюсера Ильи Бачурина младше его на 28 лет. Девушка по имени Александра Наумова уже трижды была замечена с ним на светских мероприятиях, однако факт наличия романтических чувств между ними не подтвержден: сам Бачурин представляет свою спутницу как подругу дочери от первого брака. Прокомментировать ситуацию решила экс-возлюбленная продюсера, 35-летняя звезда Comedy Woman Надежда Сысоева. «За последние пару дней меня одолели звонками из СМИ, отметками в статьях и вопросами, что я думаю о новом романе моего бывшего молодого человека Ильи и его юной возлюбленной. Помимо этого в Сеть обрушился шквал негатива на эту тему. Хочу ответить всем и поддержать Илью! Дорогие комментаторы! Любви все возрасты покорны! Вы не имеете никакого права осуждать эту пару. Так как сами не знаете, в какой ситуации можете оказаться», — написала она в Instagram.

Руслан Байсаров