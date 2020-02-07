passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Разница в возрасте не смущает: Смолов и другие звезды, которые выбирают спутниц помоложе

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 35

Федор Смолов

Фото: Starface

Эти знаменитости не похожи на пожилых мужчин, которые в преклонном возрасте вдруг начали интересоваться молоденькими нимфами, годящимися им в дочери, а то и во внучки. Они находятся в расцвете сил, прекрасно выглядят, у них много поклонниц... И — да, они выбирают для романтических отношений девушек, которые значительно их моложе.

Федор Смолов

Фото: Starface / Instagram

В начале года появились слухи о том, что Федор Смолов женится на юной внучке Ельцина. Тогда 29-летний футболист улетел отдыхать с друзьями на остров Сен-Бартелеми с друзьями и 17-летней Марией Юмашевой. В окружении пары сообщили, что роман Федора и Маши длится не первый год, однако спортсмен якобы скрывает, что встречается со школьницей, и ждет, пока девушка подрастет, чтобы официально на ней жениться. Сами Смолов и Юмашева, которая отметит совершеннолетие в апреле, эту информацию пока так и не подтвердили.

Илья Бачурин

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru / Instagram

Недавно появились слухи о том, что новая избранница 49-летнего кинопродюсера Ильи Бачурина младше его на 28 лет. Девушка по имени Александра Наумова уже трижды была замечена с ним на светских мероприятиях, однако факт наличия романтических чувств между ними не подтвержден: сам Бачурин представляет свою спутницу как подругу дочери от первого брака. Прокомментировать ситуацию решила экс-возлюбленная продюсера, 35-летняя звезда Comedy Woman Надежда Сысоева. «За последние пару дней меня одолели звонками из СМИ, отметками в статьях и вопросами, что я думаю о новом романе моего бывшего молодого человека Ильи и его юной возлюбленной. Помимо этого в Сеть обрушился шквал негатива на эту тему. Хочу ответить всем и поддержать Илью! Дорогие комментаторы! Любви все возрасты покорны! Вы не имеете никакого права осуждать эту пару. Так как сами не знаете, в какой ситуации можете оказаться», — написала она в Instagram.

Руслан Байсаров

Фото: Starface / Instagram

В начале года стало известно, что бывший гражданский супруг Кристины Орбакайте и отец ее сына, 51-летний Руслан Байсаров, женился на 18-летней модели по имени Аламат из чеченского городка Шали. Новость, широко распространившаяся прежде всего в соцсетях, удивила пользователей, отметивших, что Байсаров даже «Пугачеву с Галкиным переплюнул».

Максим Виторган

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Максим Виторган недавно опубликовал в Instagam фото со своей 23-летней дочерью Полиной и шутливо назвал себя «безуспешно молодящимся человеком». Кстати, сейчас 47-летний Виторган встречается с актрисой Нино Нинидзе, которая старше его дочери на пять лет. Ранее Максим был женат на Ксении Собчак, с которой у них почти десятилетняя разница в возрасте.

Тимати

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Глядя на рэпера Тимати и его супругу Анастасию Решетову, недавно родившую ему сына Ратмира, сразу и не скажешь, что музыкант старше своей избранницы на 12 лет.

Владимир Пресняков

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

В семье Владимира Преснякова и Натальи Подольской, растящих сына Артемия, неугомонный певец скорее похож на еще одного ребенка в доме, а его супруга — более рассудительная и хозяйственная. Так что вряд ли их смущает 14-летняя разница в возрасте...

Кирилл Сафонов

Фото: Starface

46-летний Кирилл Сафонов и 36-летняя Саша Савельева смотрятся очень органично вместе. Они часто вместе выходят в свет, публикуют в соцсетях совместные забавные и романтичные фото, с чувством юмора относятся к сплетням о себе и растят долгожданного сына Леона.

Александр Овечкин

Фото: Instagram

Хоккеист Александр Овечкин и дочь актрисы Веры Глаголевой Анастасия Шубская первый раз увиделись на летней Олимпиаде в Пекине в 2008 году. Тогда они встретились в общей компании и даже танцевали медленный танец. Правда, Александру было 22, а Насте — всего четырнадцать... Спустя шесть лет Овечкин нашел Шубскую в социальных сетях и решил ей написать. В общем, когда Анастасия наконец выросла, они начали встречаться, поженились, а спустя год у них родился сын Сергей, названный в честь старшего брата хоккеиста.

Фото: Globallook, Instagram, starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!