Разница в возрасте не смущает: Смолов и другие звезды, которые выбирают спутниц помоложе
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я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Starface
Федор Смолов
Фото: Starface / Instagram
В начале года появились слухи о том, что Федор Смолов женится на юной внучке Ельцина. Тогда 29-летний футболист улетел отдыхать с друзьями на остров Сен-Бартелеми с друзьями и 17-летней Марией Юмашевой. В окружении пары сообщили, что роман Федора и Маши длится не первый год, однако спортсмен якобы скрывает, что встречается со школьницей, и ждет, пока девушка подрастет, чтобы официально на ней жениться. Сами Смолов и Юмашева, которая отметит совершеннолетие в апреле, эту информацию пока так и не подтвердили.
Илья Бачурин
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru / Instagram
Недавно появились слухи о том, что новая избранница 49-летнего кинопродюсера Ильи Бачурина младше его на 28 лет. Девушка по имени Александра Наумова уже трижды была замечена с ним на светских мероприятиях, однако факт наличия романтических чувств между ними не подтвержден: сам Бачурин представляет свою спутницу как подругу дочери от первого брака. Прокомментировать ситуацию решила экс-возлюбленная продюсера, 35-летняя звезда Comedy Woman Надежда Сысоева. «За последние пару дней меня одолели звонками из СМИ, отметками в статьях и вопросами, что я думаю о новом романе моего бывшего молодого человека Ильи и его юной возлюбленной. Помимо этого в Сеть обрушился шквал негатива на эту тему. Хочу ответить всем и поддержать Илью! Дорогие комментаторы! Любви все возрасты покорны! Вы не имеете никакого права осуждать эту пару. Так как сами не знаете, в какой ситуации можете оказаться», — написала она в Instagram.
Руслан Байсаров
Фото: Starface / Instagram
В начале года стало известно, что бывший гражданский супруг Кристины Орбакайте и отец ее сына, 51-летний Руслан Байсаров, женился на 18-летней модели по имени Аламат из чеченского городка Шали. Новость, широко распространившаяся прежде всего в соцсетях, удивила пользователей, отметивших, что Байсаров даже «Пугачеву с Галкиным переплюнул».
Максим Виторган
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Максим Виторган недавно опубликовал в Instagam фото со своей 23-летней дочерью Полиной и шутливо назвал себя «безуспешно молодящимся человеком». Кстати, сейчас 47-летний Виторган встречается с актрисой Нино Нинидзе, которая старше его дочери на пять лет. Ранее Максим был женат на Ксении Собчак, с которой у них почти десятилетняя разница в возрасте.
Тимати
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Глядя на рэпера Тимати и его супругу Анастасию Решетову, недавно родившую ему сына Ратмира, сразу и не скажешь, что музыкант старше своей избранницы на 12 лет.
Владимир Пресняков
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
В семье Владимира Преснякова и Натальи Подольской, растящих сына Артемия, неугомонный певец скорее похож на еще одного ребенка в доме, а его супруга — более рассудительная и хозяйственная. Так что вряд ли их смущает 14-летняя разница в возрасте...
Кирилл Сафонов
Фото: Starface
46-летний Кирилл Сафонов и 36-летняя Саша Савельева смотрятся очень органично вместе. Они часто вместе выходят в свет, публикуют в соцсетях совместные забавные и романтичные фото, с чувством юмора относятся к сплетням о себе и растят долгожданного сына Леона.
Александр Овечкин
Фото: Instagram
Хоккеист Александр Овечкин и дочь актрисы Веры Глаголевой Анастасия Шубская первый раз увиделись на летней Олимпиаде в Пекине в 2008 году. Тогда они встретились в общей компании и даже танцевали медленный танец. Правда, Александру было 22, а Насте — всего четырнадцать... Спустя шесть лет Овечкин нашел Шубскую в социальных сетях и решил ей написать. В общем, когда Анастасия наконец выросла, они начали встречаться, поженились, а спустя год у них родился сын Сергей, названный в честь старшего брата хоккеиста.
Фото: Globallook, Instagram, starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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