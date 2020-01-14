«Пугачеву с Галкиным переплюнул»: в Сети обсуждают женитьбу бывшего мужа Орбакайте на юной модели из Чечни
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Фото: Alexander Keltik/globallookpress
В понедельник, 13 января, стало известно, что бывший гражданский супруг Кристины Орбакайте и отец ее сына Руслан Байсаров женился на 18-летней модели по имени Аламат из чеченского городка Шали. Новость, широко распространившаяся прежде всего в соцсетях, удивила пользователей.
Фото: СтарХит, соцсети
«Капец ему 51 а ей 18», «33 года разница в возрасте... мне этого не понять», «Женятся на внучках», «Не боится что сын уведет?!», «Пугачеву с Галкиным переплюнул», «Докатился зять Пугачевой... Хоть бы уж с подругами Пугачевой мутил, и то было бы понятнее», «Красивая у него новая жена, очень. Выглядит лет на 25 только, а не на 18», «За старого замуж. Молодость свою тратят», «Любовь вероятно», «Девченки любит опытных мужчин. А может у них есть общие темы для общения», «Родители там адекватные? Как можно девочку свою отдать мужику на шестом десятке, 5 раз женатому», «Бедолага только ради денег», «Неужели для такой молодой и красивой девушки, не нашлось более подходящей пары?», «Этот Байсаров с женой Мадиной ведь не развелся Значит Аламат вторая жена получается? И зачем ей это нужно?», «Если родит — с ребенком может попрощаться», «Который раз уже женился.?», «Слабо женится на ровеснице или чуть по младше ...Считаю что у таких мужчин внутренние комплексы... Ждем развод», «Скоро надоест. Другую возьмет замуж, помоложе», — обсуждают читатели журнала «СтарХит».
А как относитесь к таким бракам вы?
Фото и видео: instagram
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