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Разница в возрасте не смущает: 29-летний Федор Смолов женится на юной внучке Ельцина

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Федор Смолов и Мария Юмашева на отдыхе

Фото: Instagram

Футболист сделал девушке предложение.

Несколько недель назад 29-летний Федор Смолов улетел отдыхать с друзьями на остров миллионеров Сен-Бартелеми. Но туда он отправился не только с приятелями, но и с любимой девушкой, которой оказалась 17-летняя внучка Бориса Ельцина Мария Юмашева.

Федор подтвердил роман с юной красавицей, опубликовав совместное с ней фото. И теперь стало известно, что это не просто роман, а серьезные отношения: Смолов женится на избраннице, которая моложе него почти на 13 лет (футболисту скоро «стукнет» 30, — прим. ред.).

В окружении пары сообщают, что роман Смолова и Юмашевой длится не первый год. Но футболист скрывал, что встречается со школьницей, сообщает издание «7 Дней». Федор Смолов ждал, пока девушка подрастет. Друзья влюбленных отмечают, что разница в возрасте Федора с Марией не смущает.

Планируется, что свадьба состоится в следующем году, когда Юмашевой исполнится 18 лет. Церемония пройдет на острове Сен-Бартелеми, где влюбленные встретили новый, 2020 год.

Федор Смолов и Виктория Лопырева

Фото: Starface

Федор Смолов встречался со многими известными девушками. Несколько лет он прожил в гражданском браке с Викторией Лопыревой, но предложения она так и не дождалась. После их разрыва в 2015 году у футболиста были романы еще с несколькими моделями.

Фото: Instagram, Starface

Видео: СТС

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