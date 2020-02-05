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Надежда Сысоева прокомментировала новый роман Ильи Бачурина: «Вы не имеете никакого права осуждать эту пару»

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Надежда Сысоева — бывшая девушка Ильи Бачурина

Фото: Instagram Надежды Сысоевой

35-летняя звезда Comedy Woman Надежда Сысоева решила поддержать «бывшего».

«За последние пару дней меня одолели звонками из СМИ, отметками в статьях и вопросами, что я думаю о новом романе моего бывшего молодого человека Ильи и его юной возлюбленной. Помимо этого, в сеть обрушился шквал негатива на эту тему. Хочу ответить всем и поддержать Илью! Дорогие комментаторы! Любви все возрасты покорны! Вы не имеете никакого права осуждать эту пару. Так как сами не знаете, в какой ситуации можете оказаться», — написала она в блоге.

«Искренние отношения двух людей, чьи души встретились и притянулись не должны сопровождаться критикой в их адрес. Да и при чем тут возраст вообще?? Илья добрый, умный и интересный мужчина. Он многому меня научил и оказал поддержку в сложных жизненных ситуациях. Я благодарна ему за все и искренне желаю счастья. Я прошу вас быть добрее и современнее, 21 ВЕК на дворе», — добавила она.

Согласно сообщениям СМИ, новая избранница 49-летнего Ильи Бачурина младше его на 28 лет. Девушка по имени Александра Наумова уже трижды была замечена с ним на светских мероприятиях, однако факт наличия романтических чувств между ними не подтвержден: сам кинопродюсер представляет свою спутницу как подругу дочери от первого брака.

Фото и видео: instagram

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