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Не Гасанов? В Сеть случайно попал кадр со съемок нового «Холостяка»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Гуф в костюме жениха

Фото: Instagram Гуфа

Возможно, новым героем 7-го сезона шоу «Холостяк» станет расставшийся в Кети Топурией рэпер Гуф.

Вопрос, кто станет новым героем 7-го сезона шоу «Холостяк», волнует многих зрителей канала ТНТ. В начале года ходили слухи, что искать свою любовь в эфир отправится популярный блогер Гусейн Гасанов — как раз тогда 24-летний бизнесмен расстался с девушкой.

Однако, по всей видимости, невесту будет искать со скандалом расставшийся с Кети Топурией 39-летний Гуф — именно он оказался в кадре, который распространил Telegram-канал «Только никому».

Не так давно, поздравляя Кети с днем рождения, Гуф окончательно попрощался с ней.

Сейчас мужчина не демонстрирует свою личную жизнь. Последней претенденткой на сердце рэпера была его поклонница Яна Шевцова, которая взорвала Сеть сообщением о своей беременности от кумира, и также прославилась своим коротким, но скандальным участием в шоу «Дом-2».

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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