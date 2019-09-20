Не Гасанов? В Сеть случайно попал кадр со съемок нового «Холостяка»

Вопрос, кто станет новым героем 7-го сезона шоу «Холостяк», волнует многих зрителей канала ТНТ. В начале года ходили слухи, что искать свою любовь в эфир отправится популярный блогер Гусейн Гасанов — как раз тогда 24-летний бизнесмен расстался с девушкой.
Однако, по всей видимости, невесту будет искать со скандалом расставшийся с Кети Топурией 39-летний Гуф — именно он оказался в кадре, который распространил Telegram-канал «Только никому».
Сейчас мужчина не демонстрирует свою личную жизнь. Последней претенденткой на сердце рэпера была его поклонница Яна Шевцова, которая взорвала Сеть сообщением о своей беременности от кумира, и также прославилась своим коротким, но скандальным участием в шоу «Дом-2».
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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