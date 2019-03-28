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32-летняя Кети Топурия назвала причину разрыва с Гуфом

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кети Топурия

Фото: Instagram Кети Топурии
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Солистка A'Studio Кети Топурия рассказала об отношениях со своими бывшими.

Кети Топурия стала очередной гостьей YouTube-шоу «Маша спросит» и ответила на вопросы пользователей Сети и ведущей шоу, Марии Мельниковой.

«Не потому, как все показали и рассказали. Я не стала все это комментировать, потому что все-таки личное мне кажется должно быть личным. Почему мы разошлись? Потому что у нас очень разный образ жизни. Как мы ни пытались как-то что-то сделать общий союз, но как-то все равно у нас не получилось. К сожалению, не получилось. Но любила я его очень сильно», — ответила Кети на главный вопрос, который интересует большинство ее поклонников.

Певица призналась, что после расставания не могла оправиться три месяца, ушла в работу. Однако все вскоре прошло, и сейчас Кети считает, что «раз что-то плохое произошло, это все у нас в жизни не зря происходит, все что нас не убивает, делает нас сильнее».

С бывшим мужем, бизнесменом Львом Гейхманом, певице удалось сохранить хорошие отношения.

«У нас правда очень хорошие отношения. Просто эти отношения изжили себя. Мы к этому пришли вместе и даже до этого пытались восстанавливать отношения, но мы поняли, что как бы что-то уже не то. Когда речь заходит о моей личной жизни, я нигде об этом не говорю, не комментирую. И даже когда мы разошлись, я не стала об этом говорить. А потом начали говорить про Лешу, и все подумали, что это из-за Леши у нас там что-то. А на самом деле все было не так, совсем. Мы давно не жили вместе», — опровергла слухи она.

«Я просто счастлива, что у моей дочки есть такой хороший папа», — призналась звезда.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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