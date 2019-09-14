Беременная невеста Тимати гневно ответила на слухи о сожительстве с другим мужчиной

Источник, которого канал не назвал, сообщил, что Анастасия не живет с известным рэпером, а ее избранником является богатый и статусный мужчина, к тому же женатый. И, якобы отношения Анастасии и Тимура нужны для ее пиара и раскрутки салонов красоты. А оплачивает это все, по сведениям канала, тот самый состоятельный мужчина.

«Анастасия раз в неделю делает фотографии в квартире Тимати, а потом пачками их публикует», - говорилось в сообщении.