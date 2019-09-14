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Беременная невеста Тимати гневно ответила на слухи о сожительстве с другим мужчиной

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анастасия Решетова и Тимур Юнусов

Фото: Instagram

Информация о деталях личной жизни популярной пары появилась в телеграм-каналах.

13 сентября в телеграм-канале «Только никому», специализирующемся на слухах о жизни селебрити, появились сведения о беременной невесте Тимати Анастасии Решетовой.

Источник, которого канал не назвал, сообщил, что Анастасия не живет с известным рэпером, а ее избранником является богатый и статусный мужчина, к тому же женатый. И, якобы отношения Анастасии и Тимура нужны для ее пиара и раскрутки салонов красоты. А оплачивает это все, по сведениям канала, тот самый состоятельный мужчина.

«Анастасия раз в неделю делает фотографии в квартире Тимати, а потом пачками их публикует», - говорилось в сообщении.

Для чего это нужно самому Тимати, по слухам, тоже есть несколько версий.

Анастасия Решетова резко ответила на информацию, разместив гневный пост в Instagram. «Те люди, кто пишет в телеграм-каналы, и сами каналы, которые публикуют эту ересь. У меня к вам вопрос: вы под чем находитесь, когда это дерьмо про нас сочиняете? А новости про то, что у меня живот накладной, уже были, или я пропустила что-то? Прикройте свои рты уже наконец и не лезьте в чужую семью», - возмутилась Решетова.

Напомним, вскоре Анастасия родит второго ребенка Тимуру. У рэпера уже есть дочь Алиса от модели Алены Шишковой. Для Решетовой малыш станет первенцем.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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