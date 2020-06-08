Пино, Адаменко, Короткова, Ржаксенская и еще 5 самых ярких участниц реалити-шоу «Холостяк»

Одна из самых рассудительных участниц «Холостяка» Галина Ржаксенская, так и не сумевшая покорить сердце шоумена Тимура Батрутдинова, буквально через год после окончания проекта вышла замуж за возлюбленного Евгения Громова. У супругов родилась дочь Елизавета, после появления на свет которой Галина начала вести шоу «Дневник счастливой мамы» и «Беременные» на телеканале «Домашний».

Снежана Самохина