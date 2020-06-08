Пино, Адаменко, Короткова, Ржаксенская и еще 5 самых ярких участниц реалити-шоу «Холостяк»
Фото: Instagram
Барбара Пино
Фото: Facebook
Седьмой сезон шоу выиграла эффектная 27-летняя кубинская модель с пышными волосами и хрупкой фигурой Барбара Пино. Девушка снимается для каталогов одежды и опровергает слухи о том, что работала в стрип-клубе. Барбара в разводе, сейчас она встречается с героем проекта, стоматологом Антоном Криворотовым.
Лиза Адаменко
Фото: Instagram
Главная конкурентка Пино, 21-летняя Елизавета Адаменко тоже работает моделью и ведет популярный Instagram. Ранее Лиза была замужем за сотрудником «Лукойла» Валентином Ивановым, которого в итоге обвинила в домашнем насилии.
Дарья Клюкина
Фото: Instagram
Победительница «Холостяка-6», модель Дарья Клюкинав удачно вышла замуж. Избранником девушки топ-менеджера одного из крупнейших медиахолдингов Владимир Чопов.
Галина Ржаксенская
Фото: Instagram
Одна из самых рассудительных участниц «Холостяка» Галина Ржаксенская, так и не сумевшая покорить сердце шоумена Тимура Батрутдинова, буквально через год после окончания проекта вышла замуж за возлюбленного Евгения Громова. У супругов родилась дочь Елизавета, после появления на свет которой Галина начала вести шоу «Дневник счастливой мамы» и «Беременные» на телеканале «Домашний».
Снежана Самохина
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Эффектная блондинка Снежана Самохина вышла замуж за актера Павла Юдина, известного зрителям по фильмам «Жених» и «Батальон». Растит сына Артема от предыдущего брака. Снежана часто посещает светские мероприятия, работает моделью, снялась в главной роли в провокационном клипе «Золото» группы «Ленинград» режиссера Ильи Найшуллера.
Виктория Короткова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Виктории Коротковой не удалось покорить сердце холостяка Егора Крида, зато удалось обрести популярность благодаря участию в проекте. После шоу Виктория стала моделью дизайнера Александра Терехова и многих других брендов, сналась в клипе Димы Билана и закрутила роман с братом Тимати Артемом Юнусовым.
Екатерина Никулина
Фото: Instagram
Екатерине Климовой удалось стать самой загадочной девушкой проекта и покорить сердце актера Ильи Глинникова. Ребята расстались через несколько месяцев после окончания шоу, а Екатерина сосредоточилась на карьере певицы. Пару лет назад она представила свой дебютный клип на песню «Ночь». Сейчас занимается творчеством под псевдонимом MOONCAT (Лунная Кошка).
Ирина Володченко
Фото: Instagram
Участница первого сезона шоу Ирина Володченко, боровшаяся за сердце футболиста Евгения Левченко, после проекта вышла замуж за своего давнего знакомого, от которого родила дочь Софью. Ирина, в отличие от других звезд «Холостяка», не стала работать моделью и строить карьеру в шоу-бизнесе, а заняла должность руководителя аппарата межфракционного депутатского объединения «Российский суверенитет» и стала членом координационного совета ВОО «Молодая Гвардия Единой России».
Олеся Ермакова
Фото: Instagram
Победительница первого сезона шоу Олеся Ермакова в 2014 году вышла замуж за своего первого возлюбленного. Ермакова работает шоу-продюсером и ведет модный блог в Instagram.
Фото: Instagram
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