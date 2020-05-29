«Холостяк» Антон Криворотов прокомментировал прошлое Барбары Пино в эксорте: «Она меня многому научила»

Напомним, что кубинская модель Барбара Пино вышла в финал седьмого сезона популярного шоу «Холостяк», где девушки боролись за сердце известного стоматолога Антона Криворотова. 27-летняя экзотическая красавица с начала проекта была одной из фавориток холостяка и в итоге стала стала победительницей. Позднее обнаружились пикантные подробности биографии модели: ее откровенное фото в кружевном белье нашли на сайте столичного стриптиз-клуба. Снимок Барбары красуется на главной странице сайта заведения и в разделе «Девушки».