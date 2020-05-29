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«Холостяк» Антон Криворотов прокомментировал прошлое Барбары Пино в эксорте: «Она меня многому научила»

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Антон Криворотов и Барбара Пино

Фото: Youtube

33-летний герой шоу «Холостяк», врач-стоматолог Антон Криворотов расcказал, что думает о слухах о 27-летней кубинской модели Барбары Пино, которая стала победительницей проекта и его невестой.

«Она меня многому научила. И вообще бывших эскортниц не бывает. Это наша отдельная статья доходов», — цитирует Антона Криворотова StarHit.

Фото: Фото с сайта заведения

Напомним, что кубинская модель Барбара Пино вышла в финал седьмого сезона популярного шоу «Холостяк», где девушки боролись за сердце известного стоматолога Антона Криворотова. 27-летняя экзотическая красавица с начала проекта была одной из фавориток холостяка и в итоге стала стала победительницей. Позднее обнаружились пикантные подробности биографии модели: ее откровенное фото в кружевном белье нашли на сайте столичного стриптиз-клуба. Снимок Барбары красуется на главной странице сайта заведения и в разделе «Девушки».

Фото: Instagram

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