«Холостяк» Антон Криворотов прокомментировал прошлое Барбары Пино в эксорте: «Она меня многому научила»
Фото: Youtube
«Она меня многому научила. И вообще бывших эскортниц не бывает. Это наша отдельная статья доходов», — цитирует Антона Криворотова StarHit.
Фото: Фото с сайта заведения
Напомним, что кубинская модель Барбара Пино вышла в финал седьмого сезона популярного шоу «Холостяк», где девушки боролись за сердце известного стоматолога Антона Криворотова. 27-летняя экзотическая красавица с начала проекта была одной из фавориток холостяка и в итоге стала стала победительницей. Позднее обнаружились пикантные подробности биографии модели: ее откровенное фото в кружевном белье нашли на сайте столичного стриптиз-клуба. Снимок Барбары красуется на главной странице сайта заведения и в разделе «Девушки».
Фото: Instagram
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