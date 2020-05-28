«Я чувствовала все их вибрации»: Лиза Адаменко уверена, что роман Антона Криворотова и Барбары Пино настоящий
Фото: Instagram Лизы Адаменко
Не один день в Сети обсуждают финал 7-го сезона шоу «Холостяк» на ТНТ, где главный герой врач-стоматолог Антон Криворотов отдал предпочтение кубинской модели Барбаре Пино. Мнения разделились: кто-то верит в чувства влюбленных, кто-то считает все это лишь пиар-ходом. В откровенном интервью WMJ.ru вторая финалистка шоу Лиза Адаменко рассказала, почему верит в эту пару. «Я считаю, что у них все будет хорошо и будут очень красивые дети», — считает она.
Несмотря на сильные чувства, которые вспыхнули у нее к Антону, Лиза была готова уступить победу Барбаре: «Я понимала все, что он делал по отношению к ней, я чувствовала все их вибрации и взгляды. Но до последнего хотелось верить, что все может быть по-другому, потому что наше последнее свидание свело меня с ума. <...> Я увидела его с разных сторон: и в гневе, и в счастье, и в радости, и в ранимости, и в боли (когда он упал с дерева). Я рада принимать этого человека во всех состояниях, в которых он находится».
Фото: Кадр из эфира
Разница в 12 лет не испугала бы Лизу, если бы Антон выбрал ее. «У любви нет понятия возраста, нет понятий "старше" или "младше". Я считаю, что цифры в паспорте — это полный бред. <...> Я уже давно не ищу себе идеального мужчину и никогда не искала его. Должна быть химия и атомы, только тогда это имеет смысл. Либо коннект есть, либо его нет», — считает она.
«Я действительно сказала, что счастлива, потому что счастлив Антон. И я считаю себя победителем, потому что я пришла на проект, чтобы найти свою любовь. И я ее нашла. Безусловную любовь к себе, к миру, к природе, к пространству. А человек, который помог мне на этом пути, нашел свою любовь, и он счастлив. И я от этого счастлива, что человек, который мне близок и который так много для меня сделал, влюбился и определился с выбором», — подытожила она.
Фото и видео: Instagram
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