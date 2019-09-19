Звезда «Холостяка» Дарья Клюкина вышла замуж за бизнесмена и показала фото со свадьбы

Свадьба была скромной — влюбленные расписались в одном из ЗАГСов Москвы. Пышный праздник для друзей и близких состоится 4 октября в Италии. Платье невеста покупала в Париже.

О романе модели с одним из руководителей «Газпром-Медиа» стало известно в начале этого года.