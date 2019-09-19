Звезда «Холостяка» Дарья Клюкина вышла замуж за бизнесмена и показала фото со свадьбы

Победительница шоу «Холостяк» на ТНТ Дарья Клюкина покинула ряды завидных невест. Красавица-модель вышла замуж за бизнесмена Владимира Чопова.
«ЗА МУЖЕМ», — подчеркнула она.
Свадьба была скромной — влюбленные расписались в одном из ЗАГСов Москвы. Пышный праздник для друзей и близких состоится 4 октября в Италии. Платье невеста покупала в Париже.
О романе модели с одним из руководителей «Газпром-Медиа» стало известно в начале этого года.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!