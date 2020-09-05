Пелагея, Алсу, Беллуччи и другие звезды с эффектным каре: фото
Фото: Instagram Пелагеи
Пелагея после развода с хоккеистом Иваном Телегеним сделала новую стрижку и стала выглядеть эффектнее, отметили ее многочисленные поклонники. Мы тоже считаем, что каре с челкой очень идет певице.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Алсу похвасталась стильным каре на съемках нового клипа в прошлом году. Многие отметили, что с новой стрижкой певица, расставашяся с длинными волосами, стала выглядеть более стильно и свежо.
Фото: Instagram Кристины Асмус
Кристина Асмус приняла участие в модной съемке, где прямо в кадре отрезала длинные волосы. «Ну что???????!!!!!!!!! Кто там писал, что видео гон и я ни за какие деньги волосы не отстригу?! Получите, распишитесь))))) Пока салоны красоты на карантине, я постриглась», — удивила она подписчиков своего блога.
Фото: Globallookpress / Serge Arnal
Моника Беллуччи постепенно расставалась с длинными волосами. Сначала актриса решилась на каре до плеч, а потом и вовсе сделала дерзкую стрижку, с которой стала выглядеть моложе.
Фото: Globallookpress / face to face
Еще одной яркой поклонницей каре является супруга певца Джастина Бибира, модель Хейли Болдуин.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Длинноволосая красотка Юлия Снигирь на красной ковровой дорожке Венецианского кинофестиваля, где в прошлом году представляла картину «Новый Папа» с Джудом Лоу в главной роли, позировала фотографам с каре. Многие отметили, что перемены пришлись к лицу актрисе.
Больше фото эффектных и стильных знаменитостей с популярной стрижкой каре смотрите в нашей галерее.
Фото: Instagram, youtube, Екатерина Ширинкина / Passion.ru, globallookpress, starface
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