Пелагея, Алсу, Беллуччи и другие звезды с эффектным каре: фото

Длинноволосая красотка Юлия Снигирь на красной ковровой дорожке Венецианского кинофестиваля, где в прошлом году представляла картину «Новый Папа» с Джудом Лоу в главной роли, позировала фотографам с каре. Многие отметили, что перемены пришлись к лицу актрисе.

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