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31-летняя Кристина Асмус сама сделала себе стрижку и рассказала о самом позорном выходе в свет

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Кристина Асмус

Фото: Instagram Кристины Асмус

Кристина Асмус доказала, что относится к своей внешности с юмором.

На днях Кристина Асмус приняла участие в съемке для издания Peopletalk, где прямо в кадре она отрезала длинные волосы. «Ну что???????!!!!!!!!! Кто там писал, что видео гон и я ни за какие деньги волосы не отстригу?! Получите, распишитесь))))) Пока салоны красоты на карантине, я постриглась в объективе гениального @flea_view», — удивила она подписчиков своего блога.

В самом интервью изданию Кристина Асмус рассказала о самом позорном выходе в свет — ее «адский провал» случился на «Женщине года 2012».

Кристина Асмус на "Женщине Года — 2012"

Фото: EastNews

«Традиционно перед этой премией проходит бьюти-девичник, на котором девушек собирает целая команда визажистов и стилистов. В 2012 году я только начинала ходить по тусовкам и не особо уделяла внимание собственному стилю. Села на мейк и прическу к первому попавшемуся мастеру. И он сделал мне на голове… гнездо. Я и пошла. Еще и надела, под не идущее мне короткое платье, ботильоны и какие-то массивные серьги. Это было начало моей светской карьеры (Смеется), я не очень разбиралась в трендах, но даже я понимала, что это полный трешняк. Но делать нечего. Надо было фотографироваться с высоко поднятой головой и гордо нести на ней это самое гнездо. Сейчас я, конечно, лучше не пойду на дорожку, чем буду сомневаться в своем образе», — поделилась она.

Фото и видео: Instagram, Eastnews

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