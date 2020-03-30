31-летняя Кристина Асмус сама сделала себе стрижку и рассказала о самом позорном выходе в свет
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Кристины Асмус
На днях Кристина Асмус приняла участие в съемке для издания Peopletalk, где прямо в кадре она отрезала длинные волосы. «Ну что???????!!!!!!!!! Кто там писал, что видео гон и я ни за какие деньги волосы не отстригу?! Получите, распишитесь))))) Пока салоны красоты на карантине, я постриглась в объективе гениального @flea_view», — удивила она подписчиков своего блога.
В самом интервью изданию Кристина Асмус рассказала о самом позорном выходе в свет — ее «адский провал» случился на «Женщине года 2012».
Фото: EastNews
«Традиционно перед этой премией проходит бьюти-девичник, на котором девушек собирает целая команда визажистов и стилистов. В 2012 году я только начинала ходить по тусовкам и не особо уделяла внимание собственному стилю. Села на мейк и прическу к первому попавшемуся мастеру. И он сделал мне на голове… гнездо. Я и пошла. Еще и надела, под не идущее мне короткое платье, ботильоны и какие-то массивные серьги. Это было начало моей светской карьеры (Смеется), я не очень разбиралась в трендах, но даже я понимала, что это полный трешняк. Но делать нечего. Надо было фотографироваться с высоко поднятой головой и гордо нести на ней это самое гнездо. Сейчас я, конечно, лучше не пойду на дорожку, чем буду сомневаться в своем образе», — поделилась она.
Фото и видео: Instagram, Eastnews
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!