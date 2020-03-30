31-летняя Кристина Асмус сама сделала себе стрижку и рассказала о самом позорном выходе в свет

«Традиционно перед этой премией проходит бьюти-девичник, на котором девушек собирает целая команда визажистов и стилистов. В 2012 году я только начинала ходить по тусовкам и не особо уделяла внимание собственному стилю. Села на мейк и прическу к первому попавшемуся мастеру. И он сделал мне на голове… гнездо. Я и пошла. Еще и надела, под не идущее мне короткое платье, ботильоны и какие-то массивные серьги. Это было начало моей светской карьеры (Смеется), я не очень разбиралась в трендах, но даже я понимала, что это полный трешняк. Но делать нечего. Надо было фотографироваться с высоко поднятой головой и гордо нести на ней это самое гнездо. Сейчас я, конечно, лучше не пойду на дорожку, чем буду сомневаться в своем образе», — поделилась она.