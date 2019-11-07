Портман, Миддлтон, Лопес и еще 10 звезд, которые сменили прически этой осенью: фото
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Фото: Globallookpress.com
Шарлиз Терон
Пожалуй, одно из самых противоречивых преображений этой осени. Шарлиз, как известно, никогда не боялась бьюти-экспериментов. Ради роли она могла поправиться, похудеть, подурнеть, из нордической блондинки превратиться жгучую брюнетку. На сей раз звезда радикально подстриглась «под горшок». Результаты преображения она выложила в социальной сети Instagram, сообщив, что эти перемены исключительно ради роли в следующей части франшизы «Форсаж», но вскоре из-за шквала критики актрисе пришлось удалить публикацию.
Кейт Миддлтон
Герцогиня Кембриджская этой осенью решилась «примерить» сразу два модных тренда сезона: она изменила привычный всем каштановый цвет волос на более светлый, золотисто-медный оттенок, а также укоротила волосы, которые теперь укладывает небрежными волнами с обязательным прикорневым объемом а-ля 90-е. Стоит отметить, что такое преображение определенно к лицу Кейт.
Дженнифер Лопес
Преображение Джей Ло стало настоящей сенсацией – настолько волнующим получился ее новый образ. Долгое время знаменитость носила длинные волосы золотистого оттенка, но специально к осенней премьере фильма «Стриптизерши» «переквалифицировалась» в блондинку с удлиненной асимметричной стрижкой боб.
Риз Уизерспун
Знаменитая «блондинка в законе», за плечами которой не один десяток известных ролей также решилась на перемены ради роли в проекте «Утреннее шоу», премьера которого назначена на эту осень. Уизерспун изменила ставший ее визитной карточкой светлый цвет волос на шоколадный. Однако, справедливости ради стоит признать, что из-за подобной перемены актриса стала выглядеть старше, чем раньше.
Анна Седокова
Эта осень для Анны Седоковой стала временем примерки новых образов. Сначала она предстала перед поклонниками жгучей брюнеткой с короткой стрижкой (очень чувственный и немного ранимый образ), а затем сменила свои каштановые локоны на прямые огненно-рыжие волосы. Последний эксперимент вызвал неоднозначную реакцию подписчиков звезды в социальных сетях, некоторые из них просят вернуть все обратно, но Анну подобные заявления не смущают, сама она уверена, что теперь выглядит более дерзко.
Юля Снигирь
Длинноволосая красотка Юлия Снигирь на красной ковровой дорожке Венецианского кинофестиваля, где представляла картину «Новый Папа» с Джудом Лоу в главной роли, предстала с укороченным каре. Многие отметили, что перемены пришлись к лицу актрисе, ведь она стала выглядеть сильно моложе своих 36 лет.
Глюкоза
Наталья Чистякова-Ионова как-то призналась поклонникам в своем микроблоге, что боится перемен, но при этом добавила, что порой они просто необходимы. И чтобы открыть двери чему-нибудь новому, звезда сменила оттенок блонда и отрезала удлиненную челку. Новый образ получился очень естественным и ненавязчивым – поклонники оценили его по достоинству, да и сама Наташа, судя по всему, очень довольна.
Екатерина Варнава
Еще одна звезда, решившая «примерить» небрежную челку. Однако в отличие от Глюкозы эксперимент Екатерины оказался не таким удачным. Дело в том, что звезде очень идет открытый высокий лоб, а новая челка слишком упростила ее образ. Некоторые поклонники даже сравнили Варнаву с Аллой Пугачевой (и в данном случае это не был комплимент).
Ляйсан Утяшева
Ляйсан, будучи девушкой восточной, всегда придерживалась темных оттенков волос – была она и брюнеткой, и шатенкой, но в последнее время все чаще появлялась с темно-шоколадными локонами теплого, рыжеватого подтона. Именно такой ее и привыкли видеть поклонники. И каково же было их удивление, когда звезда выложила в свой Instagram фото, на котором она предстала в образе блондинки. Получилось неожиданно, непривычно и, по мнению некоторых, неестественно, но Ляйсан, похоже, нравится, а это самое главное.
Натали Портман
Эту осень Натали решила встретить с новым цветом волос. Теперь ее пряди стали светлее и ярче. Результат получился крайне удачным: с новой прической актриса выглядит очень свежо, будто только что вернулась из отпуска, где наслаждалась солнцем и морем не один месяц.
Кэтрин Шварценеггер
Молодая жена «стража Галактики» Криса Пратта также решила в этом году избавиться от длинных волос. Ее выбор пал на стрижку удлиненный боб, которая идеально подходит как для прямых, так и для кудрявых волос. Кроме того, Кэтрин немного изменила цвет волос, сменив привычное для нее омбре на медовый блонд.
Зендая
Звезда шоу «Эйфория», молодая голливудская актриса Зендая не раз признавалась, что не любит долго находиться в одном образе, потому регулярно экспериментирует с цветом волос и стрижками. Этой осенью она решила попробовать себя в красном оттенке. Результат получился любопытным, но знаменитость не в восторге, потому как-то обмолвилась, что эта прическа с ней ненадолго.
Иванка Трамп
Иванка Трамп, будучи деловой леди, редко решается на бьюти-эксперименты, предпочитая не менять прическу. Так, долгое время она появлялась на публике исключительно с волосами средней длины. Но осенняя жажда перемен сказалась и на ней – Иванка решила сделать удлиненное каре и не прогадала. С новой стрижкой она выглядит очень задорно!
Фото: Екатерина Ширинкина, Instagram, Starface, GettyImages, GlobalLook, Eastnews
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