Портман, Миддлтон, Лопес и еще 10 звезд, которые сменили прически этой осенью: фото

Смена времени года всегда сопряжена с переменами – и не только в природе, но и в нас. Причем желание сменить имидж периодически возникает не только у нас, но и у знаменитостей. А как проще всего преобразиться? Конечно же, сменить прическу. Этой осенью Шарлиз Терон радикально подстриглась «под горшок», Дженнифер Лопес стала блондинкой, а Глюкоза и Екатерина Варнава обзавелись небрежной челкой… Какие еще знаменитости сменили привычный нам образ на что-то новенькое, узнайте из нового обзора Passion.ru.