Паршута в стиле гранж, Студилина в корсетном мини-платье и другие яркие образы недели

Елена Летучая выглядела, как и всегда, строго и стильно, при этом не без пикантных сексапильных акцентов. На этот раз телеведущая вышла в свет в довольно скромном черном платье выше колен, которое дополнила массивной золотой цепью на шее и замшевыми ботфортами.

Полина Аскери