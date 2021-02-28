Паршута в стиле гранж, Студилина в корсетном мини-платье и другие яркие образы недели
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Больше всех девушек отличилась Юлия Паршута, появившася на премьере фильма «Рашн Юг» в нестандартном наряде в стиле гранж. Певица сочетала объемную клетчатую рубашку с отстегивающимися рукавами и широкие штаны с массивными черными кроссовками и спортивной сумкой через плечо.
Янина Студилина
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Янина Студилина по традиции продемонстрировала стройную фигуру в мини. На короткое платье-бюстье с цветочным принтом она накинула объемный черный пиджак и завершила образ замшевыми сапогами с острыми мысами.
Катя Кабак
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Катя Кабак выбрала более провокационный образ. Актриса надела черный кожаный корсет и дерзко скидывала с плеч пиджак. Широкие брюки и массивные кроссовки помогли ей выглядеть более иронично и менее вычурно.
Виктория Берман
Фото: Пресс-служба
Виктория Берман тоже отдала предпочтение черной коже, нарядившись в стильное и в меру провокационное платье с металлическими заклепками, которое дополнила серебристыми лодочками и чокером на шее. Получился такой легкий и романтичный БДСМ.
Ольга Дибцева
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Ольга Дибцева позировала фотографам в белоснежном платье с высоким разрезом, белом пиджаке и эффектных туфлях. Завершали образ сверкающие серьги и пышная укладка.
Анастасия Уколова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Очень романтичным и легким, лаконичным, женственным и элегантным получился образ у Анастасии Уколовой. Естественная укладка, воздушное платье на тонких бретельках и босоножки на каблуках (не слишком ванильные) — получилось здорово.
Александра Ревенко
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Выглядеть круто можно и без шикарных нарядов. Достаточно подобрать идеально сидящие на вас стильные джинсы и элегантный жакет. Как Александра Ревенко, например, которая на светских мероприятиях нравится нам все больше.
Виктория Толстоганова
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Популярная актриса Виктория Толстоганова представила новую комедийную короткометражку «Московская горка» по сценарию модного писателя Александра Цыпкина. Актриса позировала фотографам в стильном черном комбинезоне необычного кроя с вырезами на талии и прозрачной шифоновой блузке телесного оттенка. Наряд эффектно подчеркнул стройную фигуру, не обнажив лишнее.
Елена Летучая
Фото: Пресс-служба
Елена Летучая выглядела, как и всегда, строго и стильно, при этом не без пикантных сексапильных акцентов. На этот раз телеведущая вышла в свет в довольно скромном черном платье выше колен, которое дополнила массивной золотой цепью на шее и замшевыми ботфортами.
Полина Аскери
Фото: Пресс-служба
В Alina Pinsky Gallery состоялось открытие выставки «Артефакты» Франциско Инфанте и Нонны Горюновой. Полина Аскери появилась на мероприятии в ярко-красном шифоновом платье с глубоким декольте, которое дополнила стильным кожаным пиджаком.
Мария Шумакова
Фото: Пресс-служба
В похожем образе была Мария Шумакова, сочетавшая воздушную конфетно-розовую юбку с брутальным кожаным плащем.
Больше ярких образов знаменитостей на минувшей неделе — в фотогалерее.
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Фото: пресс-служба, Светлана Наконечная, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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