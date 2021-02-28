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Паршута в стиле гранж, Студилина в корсетном мини-платье и другие яркие образы недели

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Юлия Паршута

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

На минувшей неделе состоялось несколько светских мероприятий, гостями которых были знаменитости. Предлагаем оценить яркие образы звезд, которые впечатлили нас больше всего и показались классными и цепляющими.

Больше всех девушек отличилась Юлия Паршута, появившася на премьере фильма «Рашн Юг» в нестандартном наряде в стиле гранж. Певица сочетала объемную клетчатую рубашку с отстегивающимися рукавами и широкие штаны с массивными черными кроссовками и спортивной сумкой через плечо.

Янина Студилина

Янина Студилина

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Янина Студилина по традиции продемонстрировала стройную фигуру в мини. На короткое платье-бюстье с цветочным принтом она накинула объемный черный пиджак и завершила образ замшевыми сапогами с острыми мысами.

Катя Кабак

Катя Кабак

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Катя Кабак выбрала более провокационный образ. Актриса надела черный кожаный корсет и дерзко скидывала с плеч пиджак. Широкие брюки и массивные кроссовки помогли ей выглядеть более иронично и менее вычурно.

Виктория Берман

Виктория Берман

Фото: Пресс-служба

Виктория Берман тоже отдала предпочтение черной коже, нарядившись в стильное и в меру провокационное платье с металлическими заклепками, которое дополнила серебристыми лодочками и чокером на шее. Получился такой легкий и романтичный БДСМ.

Ольга Дибцева

Ольга Дибцева

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Ольга Дибцева позировала фотографам в белоснежном платье с высоким разрезом, белом пиджаке и эффектных туфлях. Завершали образ сверкающие серьги и пышная укладка.

Анастасия Уколова

Анастасия Уколова

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Очень романтичным и легким, лаконичным, женственным и элегантным получился образ у Анастасии Уколовой. Естественная укладка, воздушное платье на тонких бретельках и босоножки на каблуках (не слишком ванильные) — получилось здорово.

Александра Ревенко

Александра Ревенко

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Выглядеть круто можно и без шикарных нарядов. Достаточно подобрать идеально сидящие на вас стильные джинсы и элегантный жакет. Как Александра Ревенко, например, которая на светских мероприятиях нравится нам все больше.

Виктория Толстоганова

Виктория Толстоганова

Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru

Популярная актриса Виктория Толстоганова представила новую комедийную короткометражку «Московская горка» по сценарию модного писателя Александра Цыпкина. Актриса позировала фотографам в стильном черном комбинезоне необычного кроя с вырезами на талии и прозрачной шифоновой блузке телесного оттенка. Наряд эффектно подчеркнул стройную фигуру, не обнажив лишнее.

Елена Летучая

Елена Летучая

Фото: Пресс-служба

Елена Летучая выглядела, как и всегда, строго и стильно, при этом не без пикантных сексапильных акцентов. На этот раз телеведущая вышла в свет в довольно скромном черном платье выше колен, которое дополнила массивной золотой цепью на шее и замшевыми ботфортами.

Полина Аскери

Полина Аскери

Фото: Пресс-служба

В Alina Pinsky Gallery состоялось открытие выставки «Артефакты» Франциско Инфанте и Нонны Горюновой. Полина Аскери появилась на мероприятии в ярко-красном шифоновом платье с глубоким декольте, которое дополнила стильным кожаным пиджаком.

Мария Шумакова

Мария Шумакова

Фото: Пресс-служба

В похожем образе была Мария Шумакова, сочетавшая воздушную конфетно-розовую юбку с брутальным кожаным плащем.

Больше ярких образов знаменитостей на минувшей неделе — в фотогалерее.

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Фото: пресс-служба, Светлана Наконечная, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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