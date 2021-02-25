Милославская в белом платье с разрезом, Студилина в мини и другие на премьере «Рашн Юг»

По сюжету, студент Артем влюбляется в юную красавицу с Черного моря. Потеряв голову, он бросает все и едет за возлюбленной на Рашн Юг, о котором ничего не знает. На море оказывается, что за прекрасной Ксюшей уже ухаживают два серьезных местных конкурента — красавчик из мореходки и дерзкий полицейский.

В широкий прокат картина выходит 4 марта. Купить билеты можно здесь.

Кстати, если вы никогда раньше не занимались благотворительностью, но очень хотите попробовать, а заодно и вовлечь в доброе дело своего ребенка, то обратите внимание на совместный проект Letidor.ru и «Макдональдс»:

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