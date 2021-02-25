Милославская в белом платье с разрезом, Студилина в мини и другие на премьере «Рашн Юг»
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
В Москве состоялась премьера комедийной мелодрамы «Рашн Юг» режисера Антона Федотова. Картину зрителям преставили сыгравшие в ней главные роли Семен Трескунов, Стася Милославская и Риналь Мухаметов.
Милославская позировала фотографам в белоснежном платье с высоким рарезом, белом пиджаке и эффектных туфлях. Завершали образ сверкающие серьги и пышная укладка. А вот бойфренд Стати, актер Александр Петров на премьере замечен не был.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Янина Студилин, по традиции, продемонстрировала стройную фигуру в мини. На короткое платье-бюстье с цветочным принтом она накинула объемный черный пиджак и завершила образ замшевыми сапогами с острыми мысами.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Одной из самых необычных девушек мероприяти стала Юлия Паршута. Певица выбрала нестандартный наряд — объемную клетчатую рубашку с отстегивающимися рукавами и широкие штаны с массивными черными кроссовками и спортивной сумкой через плечо.
По сюжету, студент Артем влюбляется в юную красавицу с Черного моря. Потеряв голову, он бросает все и едет за возлюбленной на Рашн Юг, о котором ничего не знает. На море оказывается, что за прекрасной Ксюшей уже ухаживают два серьезных местных конкурента — красавчик из мореходки и дерзкий полицейский.
В широкий прокат картина выходит 4 марта. Купить билеты можно здесь.
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Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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