Толстоганова в стильном комбезе и Тарханова в строгом жакете на премьере «Московской горки»
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
В кинотеатре «Иллюзион» состоялся закрытый премьерный показ фильма «Московская горка». В основе картины лежит рассказ Александра Цыпикна, режиссером стала Радда Новикова. Короткометражку представили сыгравшие в ней главные роли Виктория Толстоганова и Анататолий Белый, а также сам писатель.
Виктория позировала фотографам в стильном черном комбенизоне необычного кроя с вырезами на талии и прозрачной шифоновой блузке телесного оттенка.
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Первыми картину оценили Егор Кончаловский, Екатерина Одинцова, Анна Чурина, Екатерина Дробыш и многие другие. Звезда сериала нашумевшего сериала «Измены» Глафира Тарханова выглядела, как и всегда, скромно — актриса появилась на красной дорожке в строгом сером пиджаке, подчеркнув талию широким кожаным ремнем.
По сюжету, главные герои Ольга и Игорь честно занимаются с детьми на горке, играют, мерзнут, но исполняют «родительский» долг. Они волей-неволей начинают разглядывать друг друга, постепенно рисуя в голове каждый свой образ другого. Им уже очень хочется начать общаться, но воспитание, стереотипы и придуманная каждым история о визави мешает им сделать первый шаг. Их это уже печалит, ведь они очень понравились друг другу. Внезапно дети громко раскрывают семейные секреты. Оказывается, Игорь не папа, а брат, а Ольга не мама, а вообще бабушка. И оба они свободны...
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Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
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