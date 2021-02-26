Толстоганова в стильном комбезе и Тарханова в строгом жакете на премьере «Московской горки»

По сюжету, главные герои Ольга и Игорь честно занимаются с детьми на горке, играют, мерзнут, но исполняют «родительский» долг. Они волей-неволей начинают разглядывать друг друга, постепенно рисуя в голове каждый свой образ другого. Им уже очень хочется начать общаться, но воспитание, стереотипы и придуманная каждым история о визави мешает им сделать первый шаг. Их это уже печалит, ведь они очень понравились друг другу. Внезапно дети громко раскрывают семейные секреты. Оказывается, Игорь не папа, а брат, а Ольга не мама, а вообще бабушка. И оба они свободны...

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