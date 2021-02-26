Аскери и Шумакова в черной коже и жена Басты в образе скромницы на открытии модной выставки

Также в числе гостей были Алена Долецкая, Вика Газинская, Елена Крыгина, Павел Лунгин и многие другие. Завершилось открытие танцами Нонны Горюновой, Франциско Инфанте и Ольги Свибловой под диджей-сет Кирилла Шаповалова.

Все представленные на выставке работы — новая серия «К Ночи», созданная в 2020-м году. Серия раскрывает тему необъятности и непостижимости универсума, все артефакты экспозиции технически сложны и детально продуманы. Всего на выставке представлено 50 фотографий, часть из которых впервые показана в крупном формате.

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