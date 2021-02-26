Аскери и Шумакова в черной коже и жена Басты в образе скромницы на открытии модной выставки
Фото: Пресс-служба
В Alina Pinsky Gallery состоялось открытие выставки «Артефакты» Франциско Инфанте и Нонны Горюновой. Полина Аскери появилась на мероприятии в ярко-красном шифоновом платье с глубоким декольте, которое дополнила стильным кожаным пиджаком. В похожем образе была Мария Шумакова, сочетавшая воздушную конфетно-розовую юбку с брутальным кожаным плащем.
Фото: Пресс-служба
Марина Зудина оделась более буднично — фотографам актриса позировала в классических черных брюках и ярком джемпере. Интересными и яркими акцентами стали сверкающая брошь на груди и дерзкие кожаные ботильоны с золотыми молниями на высоких каблуках.
Фото: Пресс-служба
Главной скромницей мероприятия была супруга известного рэпера Басты. Елена Вакуленко пришла на открытие выставки в сером кардигане, белом топе и длинной черной юбке.
Фото: Пресс-служба
Также в числе гостей были Алена Долецкая, Вика Газинская, Елена Крыгина, Павел Лунгин и многие другие. Завершилось открытие танцами Нонны Горюновой, Франциско Инфанте и Ольги Свибловой под диджей-сет Кирилла Шаповалова.
Все представленные на выставке работы — новая серия «К Ночи», созданная в 2020-м году. Серия раскрывает тему необъятности и непостижимости универсума, все артефакты экспозиции технически сложны и детально продуманы. Всего на выставке представлено 50 фотографий, часть из которых впервые показана в крупном формате.
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Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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