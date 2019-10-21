Отстрелялись: Кардашьян, Ушакова, Кидман и другие многодетные звездные мамы, которые больше не хотят детей
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Фото: Getty
Ким Кардашьян
Фото: Global Look Press / face to face
Этим летом Ким Кардашьян, пережившая две сложные беременности, сообщила, что не хочет больше иметь детей. «Я очень люблю всех своих детей. Но четыре — это максимум, с которым я могу справиться, учитывая мою занятость. А ведь каждому требуется очень много внимания», — написала в социальных сетях Кардашьян, которая растит двоих детей, которых родила сама, и двоих малышей от суррогатных матерей.
Ольга Ушакова
Фото: Instagram
Недавно стало известно, что 37-летняя телеведущая Ольга Ушакова ждет четвертого ребенка. «Последний раз...скорее всего...наверное...может быть 😄 Вот такие новости у нас, друзья ❤️ Хотя для кого-то уже и не новости. Мы ещё только на полпути, но проницательные зрители и подписчики нас уже раскусили 😄 Видимо, кто-то слишком много ест», — написала звезда Первого канала под свежим фото.
Николь Кидман
Фото: Eastnews
Многодетная мать Николь Кидман рассказала журналистам, что считает для себя вопрос материнства закрытым. «Мне не хотелось бы признаваться себе в этом, но я больше не планирую становиться матерью», — сообщила она в интервью с Marie Claire. При этом актриса подчеркнула, что 10-летняя Фейт Маргарет и 8-летняя Сандей Роуз приносят ей огромную радость, что подтверждают их трогательные семейные фотографии. Также они с мужем, австралийским музыкантом Китом Урбаном (Keith Urban), воспитали двух приемных детей, усыновленных звездой в первом браке с актером Томом Крузом (Tom Cruise). Сейчас 25-летняя Изабелла Джейн и 23-летний Коннор Энтони стали совсем взрослыми.
Николь признавалась ранее, что у них с Томом было несколько неудачных попыток зачать ребенка, одна из которых закончилась внематочной беременностью. Фейт также была рождена суррогатной матерью, в чем Николь призналась в январе 2011 года. Возможно, именно это, в сочетании с возрастом, пугает звезду. Она не отрицает, что в будущем она может усыновить его одного мальчика или девочку, но на данный момент актриса решила сфокусироваться на существующих детях.
Анастасия Трегубова
Фото: Instagram
Анастасия Трегубова стала мамой в четвертый раз в середине апреля. «Сегодня я стала мамой в четвертый раз! Каково это? Также, как и в три предыдущих три раза — волнительно, по-новому и как в первый раз! И очень важно запечатлеть моменты рождения малыша. Это то, что навсегда останется в памяти и должно быть в каждой семье! Спасибо всем, кто переживал за нас», — написала ведущая Первого канала под нежной фотографией с младенцем в Instagram.
«Решение родить четвертого ребенка было принято мною и мужем во время отдыха на Мальдивах. Нике тогда было полгода, и мы с Сашей подумали — может быть, нам надо уравновесить количество детей, чтобы было поровну: две девочки и два мальчика? И сразу договорились, что, если родится мальчик, назовем его Игорем. Так и вышло! Считаю, это был правильный ход: теперь нам с мужем по 35, и мы уже, как говорится, отстрелялись и можем жить на полную катушку. Ну, точнее, начнем жить на полную катушку, когда младшие дети немного подрастут. А сейчас, конечно, забот немало», — заявила Анастасия.
Екатерина Климова
Фото: Instagram
Четыре года назад Климова стала мамой в четвертый раз: родила дочь Бэллу от супруга Гелы Месхи. У Екатерины также есть шестнадцатилетняя дочь Елизавета от первого брака и двое сыновей от экс-мужа Игоря Петренко — одиннадцатилетний Матвей и деятилетний Корней. « Есть такая фраза, жестокая, возможно, но честная: «После сорока лет природе мы не нужны». Ты уже выполнила свою функцию: родила ребенка, достигла чего-то в профессии. Все, что остается, — продолжать жить, чтобы мир тебя не отторгал. И тут уже кто во что горазд: одни кидаются заниматься здоровьем, другие — внешностью. У каждого свой путь», — заявила актриса в интервью порталу Woman.ru.
Виктория Бекхэм
Фото: Instagram
Экс-участница группы Spice Girs, дизайнер Виктория Бекхэм растит четверых детей от мужа Дэвида Бекхэма. Долгожданную дочь Виктория, которой в апреле исполнилось 45 лет, родила в 2013 году. Сейчас девочку обожают ее знаменитый папа и трое старших братьев.
Хайди Клум
Фото: Global Look Press / face to face
Недавно 46-летняя супермодель Хайди Клум и 29-летний музыкант Том Каулитц сыграли свадьбу в Италии. Мероприятие проходило в виде вечеринки на украшенной белыми и розовыми цветами яхте, в атмосфере абсолютной секретности. Для Хайди этот брак стал третьим по счету. От менеджера Формулы-1 Флавио Биаторе у нее подрастает дочь Хелен. В браке с певцом Силом она родила троих детей — Генри (в 2005 году), Йохана (в 2006 году) и Лу (в 2009 году). Будет ли Клум рожать еще, воспользуется услугами суррогатных мам, усыновит ребенка или решит, что в ее жизни и так достаточно детей — пока неизвестно.
Фото: globallookpress, eastnews, getty
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