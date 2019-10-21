Отстрелялись: Кардашьян, Ушакова, Кидман и другие многодетные звездные мамы, которые больше не хотят детей

Многодетная мать Николь Кидман рассказала журналистам, что считает для себя вопрос материнства закрытым. «Мне не хотелось бы признаваться себе в этом, но я больше не планирую становиться матерью», — сообщила она в интервью с Marie Claire. При этом актриса подчеркнула, что 10-летняя Фейт Маргарет и 8-летняя Сандей Роуз приносят ей огромную радость, что подтверждают их трогательные семейные фотографии. Также они с мужем, австралийским музыкантом Китом Урбаном (Keith Urban), воспитали двух приемных детей, усыновленных звездой в первом браке с актером Томом Крузом (Tom Cruise). Сейчас 25-летняя Изабелла Джейн и 23-летний Коннор Энтони стали совсем взрослыми.

Николь признавалась ранее, что у них с Томом было несколько неудачных попыток зачать ребенка, одна из которых закончилась внематочной беременностью. Фейт также была рождена суррогатной матерью, в чем Николь призналась в январе 2011 года. Возможно, именно это, в сочетании с возрастом, пугает звезду. Она не отрицает, что в будущем она может усыновить его одного мальчика или девочку, но на данный момент актриса решила сфокусироваться на существующих детях.

Анастасия Трегубова