От «сладкого» мальчика до брутала: как с годами менялись внешность и стиль Брэда Питта

После переезда в Голливуд (Брэдли давно мечтал стать актером) он работал зазывалой в небольшой закусочной. Люди, которым он раздавал листовки на улице, и представить не могли, что в костюме огромного цыпленка прячется будущая суперзвезда. Небольшая зарплата полностью уходила на оплату скромного жилья и актерских курсов и на еду.

В 1987-м его попытки пробиться на кастингах увенчались успехом: Питт получил первую роль. К тому времени он уже избавился от своего длинного имени, полученного при рождении, Уильям Брэдли Питт, сократив его до более звучного короткого варианта. В первые годы молодой актер появлялся исключительно в эпизодических ролях в сериалах. Первая главная роль пришла к Питту в 1988-м в фильме «Сокращая класс». И после этого все пошло как по накатанной.

И всего три года спустя его назвали новым секс-символом Голливуда. Он сыграл в популярном сериале «Тельма и Луза» с Сьюзан Сарандон и Джиной Дэвис. Изначально планировалось, что в постельной сцене Джину заменит дублерша. Но, когда актриса узнала, что надо играть с молодым и «горячим» Питтом, отказалась от замены. После выхода фильма на экраны Брэд стал звездой.