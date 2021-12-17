От «сладкого» мальчика до брутала: как с годами менялись внешность и стиль Брэда Питта
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Ralph Dominguez/ Global Look press
Уильям Брэдли Питт родился 18 декабря 1963 года в Оклахоме. Его родители — люди религиозные и в строгости растили троих детей. Учебой Питт не очень интересовался, но после школы поступил в университет изучать рекламу и журналистику. В этой сфере ему даже пришлось немного поработать, но не в той роли, какую предполагает образование.
После переезда в Голливуд (Брэдли давно мечтал стать актером) он работал зазывалой в небольшой закусочной. Люди, которым он раздавал листовки на улице, и представить не могли, что в костюме огромного цыпленка прячется будущая суперзвезда. Небольшая зарплата полностью уходила на оплату скромного жилья и актерских курсов и на еду.
В 1987-м его попытки пробиться на кастингах увенчались успехом: Питт получил первую роль. К тому времени он уже избавился от своего длинного имени, полученного при рождении, Уильям Брэдли Питт, сократив его до более звучного короткого варианта. В первые годы молодой актер появлялся исключительно в эпизодических ролях в сериалах. Первая главная роль пришла к Питту в 1988-м в фильме «Сокращая класс». И после этого все пошло как по накатанной.
И всего три года спустя его назвали новым секс-символом Голливуда. Он сыграл в популярном сериале «Тельма и Луза» с Сьюзан Сарандон и Джиной Дэвис. Изначально планировалось, что в постельной сцене Джину заменит дублерша. Но, когда актриса узнала, что надо играть с молодым и «горячим» Питтом, отказалась от замены. После выхода фильма на экраны Брэд стал звездой.
Фото: Кадр фильма
В следующие два года выходило по несколько фильмов с его участием. За роль в «Калифорнии» 1993 года Питт получил первый внушительный гонорар — 500 тысяч долларов. В фильме он превращается из смазливого сердцееда в бородатого психа.
На съемках Брэд познакомился Джульетт Льюис, с которой у него начался роман. Это была красивая молодая и безбашенная пара. Но их отношения длились недолго.
Фото: Ralph Dominguez/ Global Look press
Всемирную известность актеру принесла драма «Интервью с вампиром». В фильме Нила Джордана Брэд Питт и Том Круз предстали в образах вампиров из XVIII века.
В 1995 году, после съемок Брэда Питта в фильмах «Интервью с вампиром» и «Легенды осени» журнал People назвал его самым красивым актером современности.
Фото: Â©Beitia Archives/ Global Look press
На съемках триллера «Семь» Брэд Питт познакомился с Гвинет Пэлтроу, игравшей его жену. У них начался страстный роман, длившийся несколько лет. На красных дорожках эта пара выглядела невероятно эффектно. Поговаривали, что утонченная Гвинет пристально следила за внешним видом возлюбленного. И, надо сказать, ее контроль приносил результаты. В это время Питт выглядел максимально привлекательно.
Поклонники пары уже ждали их свадьбу, когда в 1997-м Брэд и Гвинет расстались — тихо и мирно.
В 1998-м состоялась премьера драмы «Знакомьтесь, Джо Блэк», где Питт сыграл смерть в обличье сексуального блондина. А через год зрители увидели «Бойцовский клуб», здесь актер воплотил образ безбашенного Тайлера Дердена.
За каждый фильм Брэд Питт получил по 17,5 млн долларов, в то время как его коллеги по съемкам в разы меньше.
Фото: Кадры фильмов
Новое тысячелетие ознаменовалось для Брэда Питта переменами в личной жизни и обилием съемок, причем все проекты с его участием стали успешными («Большой куш», «Мексиканец», «Одиннадцать друзей Оушена» и другие).
В 2000-м Питт женился на звезде сериала «Друзья» Дженнифер Энистон. Через два года после свадьбы Джен и Брэд основали свою продюсерскую компанию, выпустившую фильмы «Чарли и шоколадная фабрика», «Пипец», «Отступники» и другие.
Но и эта красивая пара распалась. Осенью 2005 года они развелись. В кулуарах шептались: Питт ушел от жены, потому что она не хотела детей. После Дженнифер резко опровергла эти слухи.
Фото: Hubert Boesl/ Global look press
Но правда не заставила себя ждать: в январе 2006-го актер объявил, что Анджелина Джоли, с которой он снимался в комедийном боевике «Мистер и миссис Смит», ждет от него ребенка. Все предыдущие месяцы с момента, когда стало известно о разводе с Дженнифер Энистон, Питт отрицал, что у него роман с другой.
Отношения Питта и Джоли длились 10 лет. За это время они успели родить троих детей Шайло, Вивиен и Нокса. Актер также усыновил троих приемных детей жены Захару, Пакса и Мэддокса.
Фото: Hubert Boesl/ Global look press
Ими любовался весь мир — он секс-символ, она самая красивая актриса Голливуда. Но сказка закончилась. Через два года после свадьбы Джоли подала на развод. Начались многолетние судебные тяжбы, которые не закончились до сих пор.
Фото: mm4/ Global Look press
Во время брака с Джоли Питт получил свой первый «Оскар». Но не как актер, а как продюсер за фильм «12 лет рабства».
Брэд Питт — один из немногих актеров, кто не гонится за вечной молодостью и красотой. Он ухоженный, стильный, шикарный, но выглядит ровно на свой возраст. Однако поклонниц это нисколько не смущает. Актеру и продюсеру постоянно приписывают романы с молодыми актрисами, но ни один из них не подтвердился.
И по сей день журналисты мучают Питта вопросами о бывших женах Дженнифер и Анджелине. И часто Брэд спасается бегством от прессы.
В 2019-м Питт наконец-таки дождался свой актерский «Оскар», хотя номинировался на него трижды как артист и дважды как продюсер. Высшую награду мира киноискусства Брэд получил за фильм Квентина Тарантино «Однажды... в Голливуде», в котором снимался с Леонардо Ди Каприо (тоже ждал свою статуэтку много-много лет). Шесть раз Питта номинировали на «Золотой глобус», один раз статуэтка ему все же досталась — за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «12 обезьян».
Фото: Armando Gallo/ Global Look press
В 2021-м Питт появился на церемонии вручения «Оскара» с длинными волосами, собранными в хвост.
Фото: Getty Images
В ближайшие два года состоится премьера сразу шести фильмов с его участием. Что происходит в его личной жизни, актер тщательно скрывает. Впрочем, пока не завершены судебные разбирательства с Анджелиной и пока не налажены потерянные отношения со старшими детьми, Брэд вряд ли будет тратить силы на новые романы.
Фото: Kathy Hutchins, ddp, Ralph Dominguez, Â©Beitia Archives, Columbia Pictures Corporation, Hubert Boesl, Armando Gallo, Chinafotopress/Hu Manjun, KPA, Cinetext/Distler, Paul Fenton, Ian Gavan, mm4, Frederick Injimbert, Max Nash, Ferdaus Shamim, Xinhua, Dave Bedrosian/ Global Look press, кадры фильмов, Kinopoisk.ru, Getty Images, East News